AK Parti’li Baybatur, Sarıgöl teşkilatıyla bayramlaştı

sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde partilileriyle bayramlaştı.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığı Ramazan Bayramı dolayısıyla parti lokalinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma törenine katılan sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Baybatur, törende partililer ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Baybatur, seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Allah’ın izniyle 24 Haziran’da tek başımıza iktidar olacağız. İttifakla birlikte başarılı olacağız. Muhalefet çamur atmak için ellerinden geleni yapıyor ama halkımız sandıkta en doğru kararı yine verecektir. Geçtiğimiz günlerde Sabuncubeli Tüneli’nin açılışını yaptık. İzmir’den her gün Manisa Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 30 bin kişi gelip gidiyor. Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerimiz de ona keza. Hizmete aldığımız bu tünelle artık vatandaşlarımız daha güvenli ve hızlı trafikte yol alacaklar. Ayrıca iki şehir arasındaki mesafede kısaldı. Milletimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. AK Parti hükümetleri de milletinin hizmetinde dev projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız gece-gündüz demeden çalışıyor. Bizlerde çalışacağız. Günde 20 ev değil, 40 ev dolaşacağız. Vatandaşlarımızın ayağına gideceğiz" dedi.

Baybatur, partilileriyle bayramlaşmasının ardından Sarıgöl’de bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Daha sonra Baybatur, Alaşehir İlçe Teşkilatı ile bayramlaşmak üzere ilçeden ayrıldı.