AK Parti’li Baybatur seçim bürosunu açtı

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Murat Baybatur seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara kolayca ulaşabilmek ve projelerini tanıtabilmek amacıyla seçim irtibat bürosu açtı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan seçim bürosu açılış töreninde konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Teşkilatımız büyük bir coşkuyla sahada çalışmalarını yürütüyor. Gittiğimiz her yerde sadece AK Parti var. Millet yine AK Parti’yi bağrına basmaya hazır. Bu noktada her daim çalışmalarımızı sıklaştırarak devam edeceğiz. 24 Haziran’a kadar uyumak yok. Kapı kapı gezeceğiz" dedi.

Açılışta konuşan AK Parti’li Baybatur, "Bu kadar saldırılara rağmen, bu kadar yıpratma politikalarına rağmen milletimiz hakikati görüyor. Biz de bu vesileyle 10 milletvekili adayı arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. İftardan sonra burada ikramlarımız da olacak. Seçim sürecinde, atılan iftiralar, yapılan dedikodularla kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek, Manisa’yla alakalı kafalarda oluşan sorulara cevap vermek amacıyla teşkilat mensubu arkadaşlarımızla burada hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi ne Muharrem İnce’dir, ne Akşener’dir, ne de başkasıdır. Şu an itibariyle Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Amerika’dır. Bu oyunun farkında olalım. Kimlerle boğuştuğumuzu, kimlere karşı mücadele ettiğimizi, kimlere karşı Suriye’de, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki insanlarımızın refahını ve mutluluğunu engellemek isteyenlere karşı nasıl mücadele edildiğini, Avrupa’da kimlere karşı mücadele ettiğimizi iyi görelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan protokol ve vatandaşlar AK Parti’li Baybatur’la birlikte seçim bürosunu gezdi.

Törene Baybatur’un yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve çok sayıda partili katıldı.