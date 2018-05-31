AK Partili Baybatur ve Başkan Çelik Selimşahlar iftarına katıldı

Şehzadeler Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede hayırseverlerin desteği ile kurulan iftar sofrası, geçtiğimiz akşam Selimşahlar Mahallesinde kuruldu. Şehzadeler’de Ramazan ayını dolu, dolu geçtiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sayılı günler çabuk geçiyor. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan’ı hakkıyla idrak ederek, Ramazan Bayramı’na kavuşmayı bizlere ve İslam alemine nasip etsin. Binlerce vatandaşlarımızla iftar sofralarında bir araya geldik. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirdik. Ramazanın ruhuna uygun sayısız etkinlik düzenledik. Çocukların hafızalarında Ramazanı tatlı bir hatıra bırakabilmek için, çocuklarımıza yönelik sayısız etkinlikleri, Şehzadeler’in çocuklarıyla buluşturduk. Muhtaçlara ulaştık. Onları rencide etmeden, onların yanında olduk. Bugünleri bizlere yaşatan yüce rabbimize hamd ediyorum” dedi.

Selimşahlar Mahallesinde kurulan iftar sofrasına destek veren eski Belediye Başkanı Ersan Atılgan’a teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Ramazan’ın ortasına geldik. Rabbim bizleri merhametiyle muamele eylesin. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın diye dua ediyoruz. İftarı beklerken, orucu açmadan önce, edilen dualar inşallah rabbimizin katında kabul olur. Onun için ülkemize, devletimize, milletimize bu rahmet sofralarında dua edelim. Kıymetli büyüğümüz Ersan Atılgan ağabeyimize de teşekkür ediyoruz. Allah, hayırlarını kabul eylesin. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin. Sağlık ve sıhhat içerisinde, rabbim bayrama ulaşmamızı nasip etsin” diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, iftarın ardından Selimşahlar Mahallesinde yaşayan Nimet Aralar’ı evinde ziyaret ettiler.

Eski Manisa Belediye Başkanı Ersan Atılgan’ın desteği ile kurulan iftar sofrasına AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Eski Manisa Belediye Başkanı Ersan Atılgan, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, BBP Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.