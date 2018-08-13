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13 Ağustos 2018 13:04

AK Parti’li Baybatur’dan ABD’ye sert mesaj

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Rahip Brunson üzerinden Türkiye’ye yönelik hukuksuz yaptırımlara yönelen ABD’ye sert çıkarak, "Çanakkale’de buğday çorbası ve üzüm hoşafı içerek 7 düveli dize getiren bir milleti dolarla dize getiremezsiniz.

AK Parti’li Baybatur’dan ABD’ye sert mesaj

13 Ağustos 2018 13:04

15 Temmuz’da çıplak elleriyle tankların önüne dikilen bir milleti, hukuksuz yaptırımlar ve devlet ciddiyetinden yoksun yaklaşımlarla dize getiremezsiniz. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğine sahip bir milletin son devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni dolarla yıkamazsınız" dedi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, dövizdeki hareketliliği değerlendirdi. ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının asıl hedefinin Rahip Brunson’ı özgürlüğüne kavuşturmak değil, kendi bencil çıkarlarını korumak olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Baybatur, “Dünya enerji rotasına müdahale ettik. Terör örgütlerini perişan ettik. Savunma sanayi sektörünü kurduk. Darbe girişimlerini savuşturduk. Dolar 6,40 değil, 640 olsa bile ABD’ye boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.


Türkiye’nin ne makro-ekonomik verilerinde, ne üretimde ne de istihdamda bir sıkıntısı olmadığı halde finansal saldırılara maruz kalmasının akılla ve mantıkla izah edilemeyeceğini vurgulayan Baybatur, 15 Temmuz’dan bir gün önce 2,8 lira civarında olan dolar kurunun, 6 lirayı aşmasının dövizdeki hareketliliğin sebeplerinin çok başka olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.


"15 Temmuz gecesi bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak bugün ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmeye hazırız” diyen Baybatur, “Şu çok iyi bilinmelidir ki; bu millet, devletini yıkmak, topraklarını parçalamak, kendisini zillete mahkûm etmek isteyen hain FETÖ ile aynı karede yer alan ABD’nin ülkesine, devletine yönelik her türlü saldırıyı göğsünde eritecek yüksek ruh, azim ve imana sahiptir. Çanakkale’de buğday çorbası ve üzüm hoşafı içerek 7 düveli dize getiren bir milleti dolarla dize getiremezsiniz. 15 Temmuz’da çıplak elleriyle tankların önüne dikilen bir milleti, hukuksuz yaptırımlar ve devlet ciddiyetinden yoksun yaklaşımlarla dize getiremezsiniz. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğine sahip bir milletin son devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni dolarla yıkamazsınız” şeklinde konuştu.




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