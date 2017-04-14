AK Parti’li Baybatur’dan Sarıgöl’de referandum çalışması

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde mahalle ziyaretleri yaptı. Ziyaretlerde AK Parti’li Baybatur’a AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Uysal, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Çiçek ve partililer eşlik etti. Karacaali Mahallesinde vatandaşlara 16 Nisan’da yapılacak olan referandum hakkında bilgi veren Baybatur, "Bizden öncekilerin yaşadıklarını, bizim yaşadıklarımızı, çocuklarımız, torunlarımız yaşamasın diye istikrarı garanti altına alan güçlü bir yönetim sistemi getirmek istiyoruz. Onlar yenilikten, değişimden, reformdan korktukları için ’Hayır’ diyor. Bugüne kadar CHP’nin ülkenin hayrına olan bir şeye ’Evet’ dediğini gören var mı? Bütün hayatı ’Hayır’ demekle geçenlere kalsa Türkiye bugün her biri iftihar kaynağı olan eserlerin tamamından mahrum olurdu" dedi.

Anayasa değişikliğiyle ilgili iddialara cevap veren Baybatur, makamların gelip geçici olduğunu ancak milletin kalıcı olduğunu belirterek, "Bu makamlara gelen insanların hepsi birer fani. Bunu unutmayın. Kalıcı olan devlettir, millettir, devletin kurumlarıdır, sistemidir. Biz bugüne kadar yaptığımız hangi işi kendimiz için yaptık? İşte eserlerimiz ortada. Marmarayı, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Avrasya Tünelini kendimiz için mi yaptık? 25 bin kilometre bölünmüş yolu kendimiz için mi yaptık? Şehir hastanelerini, okulları, barajları kendimiz için mi yaptık? Demokratik adımları kendimiz için mi attık? Yaptığımız her şey 80 milyon vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu içindir. Ülkemizin imarı ve kalkınması içindir. 16 Nisan’da, inşallah milletimizin desteğiyle Türkiye’yi geleceğe taşıyacak hükumet sistemini hayata geçirmiş olacağız. Bunun için referandumda ’Evet’ demeliyiz" dedi.