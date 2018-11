AK Parti'li Berber, büyükşehir aday adaylığı başvurusunu yaptı

İlk resmi başvuruyu yapan Berber, düzenlediği basın toplantısında 17 ilçeyle birlikte büyükşehir belediyesini de alacaklarını belirtti.

31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi, Manisa AK Parti'de büyükşehir belediyesi için ilk aday adayı başvurusu alındı. Berber'den, başvuru belgesini AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli aldı. Başvurunun ardından basın toplantısı düzenlendi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün inşallah AK Parti belediyeciliğin 31 Mart'ta bayrağını dalgalandıracak aday adaylığı noktasında bir başvuru alıyoruz. Yoğun bir tempoda çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip kısmet ederse 31 Mart'tan sonra da Manisa'yı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız” dedi.

Mersinli'nin ardından konuşan büyükşehir belediye başkan aday adayı Recai Berber, 17 ilçe belediyesiyle birlikte büyükşehir belediyesini alacaklarını belirtti. Berber, “Cumhurbaşkanımızla 1994 yılından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı olduğu dönemden beri beraberiz. O dönemde İSKİ'de genel müdür yardımcısı olarak İstanbul'a hizmet etmenin şerefine nail oldum. Gerçekten çöp dağlarının, Kerbela gibi susuzluğun olduğu şehri dünyanın cazibe merkezinin başkenti haline getiren Cumhurbaşkanımızın nasıl bir tempoyla, nasıl bir anlayışla hizmet ettiğini şahit oldum. Eğer bunu usta çıraklık olarak düşüneceksek, Bizim çıraklığımız büyük ustanın yanında geçti. Şu anda yapılan işlerin on katını AK Parti'li bir belediye başkanı ve ekibi gerçekleştirecektir. Çünkü bizim önceliğimiz Cumhurbaşkanımızdan aldığımız dersle her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentileri birinci sıradadır. Dolayısı ile kaynaklarımızı bu yönde kullanmayı gerçekleştireceğiz. Yani Manisa'nın potansiyelini, sanayide, tarımda, turizmde, eğitimde, kültürde, üniversite ve sanayi işbirliğinde her alanda kullanacağız” diye konuştu.