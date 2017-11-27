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27 Kasım 2017 12:12

AK Partili Berber’den çiftçi borçlarına yapılandırma müjdesi

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, "Yeni hazırlanan ve son aşamasında olan çiftçi borçlarını yapılandırma imkanı son aşamaya geldi" dedi.

AK Partili Berber’den çiftçi borçlarına yapılandırma müjdesi

27 Kasım 2017 12:12


AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Sarıgöl İlçe Kongresi sonrası ilçede bir takım ziyaretlerde bulundu. İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve partililerle üzüm bağlarını ziyaret eden Berber, üreticilere de çiftçi borçlarının yapılandırılacağı müjdesini verdi. Berber, "Esnaflarımızın bankalara olan borçları yapılandırılıyor.Yeni hazırlanan ve son aşamasında olan çiftçi borçlarını yapılandırma imkanı son aşamaya geldi" dedi. Çiftçilerin sadece Ziraat Bankası’na borcu bulunmadığını belirten İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise "Yapılandırma imkanı çiftçiler için çok güzel ancak çiftçilerin sadece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu yok. Diğer bankalara da var. Diğer bankalara olan borçlarını Ziraat Bankası aracılığı ile ödenmeli ve Ziraat Bankasına yapılandırma olması daha güzel olacak. Bu hususun göz önüne alınmasını istiyoruz. Böyle olunca çiftçilerimiz derin nefes alacak" diye konuştu. Berber daha sonra çiftçilerle birlikte bağlarda üzüm kesti.




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