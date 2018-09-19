AK Parti'li Bilen'den Kula çıkarması

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

24 Haziran seçimlerinin ardından ilçe ziyaretlerini sürdüren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, bu kapsamda Kula'yı ziyaret etti. Kula'da partisinin ilçe başkanı Ahmet Palabıyık ve yönetimi tarafından karşılanan İsmail Bilen, teşkilat binasında partililerle bir araya geldi. Parti binasında ilk olarak söz alan Başkan Ahmet Palabıyık, "Biz iktidar partisi olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürümeye devam ediyoruz. Her seçimde olduğu gibi yerel seçimlerde de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne derse onu yapmaya hazırız. Ülkemizin bekası için liderimiz ve büyüklerimizin kararları doğrultusunda ittifak yapılma kararı alınırsa, bizde halkımıza hizmet konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Fakat ortada henüz net bir şey belli değil. Biz ittifak yapılmayacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel seçimleri geride bıraktık, şimdi önümüzdeki yerel seçimlerdeki ilk hedefimiz, 5 yıl önce emanet olarak verdiğimiz belediye başkanlığını kazanmak, diğer hedefimiz ise Manisa Büyükşehir Belediyesini AK Parti bayrağı ile dalgalandırmak olacak. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Halkımız için en hayırlısı nasılsa öyle olur inşallah” dedi.

"Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz"

İlk günkü hizmet aşkıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini dile getiren AK Parti Manisa Milletvekili Avukat İsmail Bilen ise genel seçimlerde Kula teşkilatının göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İlçe teşkilatının aynı özveri ile yerel seçimlere çalışacaklarına inandığını ifade eden Milletvekili Bilen, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu yolda, onun hedefinde yürümeye devam ediyoruz. Genel seçimlere olduğu gibi yerel seçimlerde de ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda söylentiler seçimler yaklaştıkça devam etmekte. Şu an için kesin bir karar yok. Liderimiz ile devlet büyüklerimiz arasında istişareler her geçen gün devam ediyor. Ülkemizin gençlerinin geleceği ve vatandaşlarımızı bekası için en hayırlısı ne ise onun için çalışmalara devam ediyoruz. Eğer ittifak yapılma kararı alınırsa da, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye devam edeceğiz. Fakat söylediğim gibi, henüz ortada net bir karar yok. Bizde bu nedenle, ittifak yapılmayacakmış gibi normal bir yerel seçime hazırlanıyoruz. Manisa ve Kula'daki hedeflerimiz belli. İktidar partisi olarak belediye başkanlığı bizim elimizde değilken dahi yaptığımız hizmetler ortada. Biz belediye başkanlığını da kazanarak, Kula halkımıza en iyi hizmeti verme konusunda çalışıyoruz. Kula'mız ve Manisa'mız için en hayırlısı neyse o olur inşallah” diye konuştu.

Gaziler Derneğini ziyaret etti

Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, AK Parti Kula İlçe Teşkilatı'nda partililer ve vatandaşlar ile sohbet ettikten sonra, 19 Eylül Gaziler Günü olması münasebetiyle Kula Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, Kulalı gaziler ile bir araya geldi. Beraberindeki AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililer birlikte Gaziler Derneği'ni ziyaret eden milletvekili Bilen, Kulalı gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Burada konuşan AK Parti'li Bilen, “22 gün 22 gece süren ve 5 bin 713 şehit verdiğimiz Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi mareşallik ve gazilik unvanını tevcih etmiştir. 19 Eylül vatan, bayrak ve namus için canını ortaya koyarak savaşan ve savaştan sağ dönüp gazilik onuruna erişenlerin şeref günüdür. Bu vesileyle, başta büyük önderimiz Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler günü kutlu olsun” dedi.

Kaymakam Duru'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

Bilen, Kulalı gazilere yaptığı ziyaretin ardından son çıkarılan Kaymakamlar ve Mülki Amirler Kararnamesi ile Iğdır'ın Aralık ilçesinden Kula'ya atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Ziyarette Bilen, Kaymakam Kemal Duru'nun Kula'da yapacağı çalışmalarda her zaman destek olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kula'da bir dizi temaslar ve ziyaretlerde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, beraberindekiler ile birlikte Kula esnafını da ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Milletvekili Bilen, yapılacak olan yerel seçimler öncesinde vatandaşlardan destek istedi. Bilen, esnaf ziyaretlerinin ardından Kula'dan ayrıldı.

Bilen'e gerçekleştirdiği ziyaretlerde, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, AK Parti Kula İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan eşlik etti.