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29 Kasım 2017 13:45

AK Partili Büyükdinç mazbatasını aldı

AK Parti Sarıgöl 6.

AK Partili Büyükdinç mazbatasını aldı

29 Kasım 2017 13:45

Olağan Kongresinde seçilen İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdin, mazbatasını aldı.


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 26 Kasım’da gerçekleştirilen kongrede başkan seçilen AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ömer Ok’un elinden mazbatasını aldı. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mazbatasına alan Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "İlçem için gerekli çalışmaları yaparak vatandaşlarıma hizmet edeceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarımla sürekli dayanışma içinde birlikte çalışmalara kaldığımız yerden daha ileri seviyeye taşıyacağız. Bu bir hizmet yarışıdır. Benden önceki görevli arkadaşlarım da ilçemiz ve ülkemiz için hizmet verdiler. Bu bayrağı teslim aldım. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bayrağı daha ileri seviyeye taşıyacağız" dedi.




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