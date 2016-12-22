Ak Partili Dinç’ten, Başkan Kayda’ya ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Salihli İlçe Teşkilatı Başkanlığı görevine getirilen Selçuk Dinç, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.

AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Dinç, Başkan Kayda ile Başkan Yardımcılarını parti teşkilatının düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı Başkanı Selçuk Dinç’e nazik ziyaretinden ve davetinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.