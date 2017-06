AK Parti’li gençler depremzedelerin gönül sofrasında

AK Parti Manisa Gençlik Kolları, 27 Mayıs tarihinde Saruhanlı merkezli gerçekleşen 5,1 şiddetindeki depremden en çok etkilenen Gölmarmara’nın Tiyenli Mahallesini unutmadı. Depremzedeleri iftar vaktinde ziyaret ederek gıda yardımında bulunan AK Parti’li gençler sonra iftarı da birlikte konteynerlerde açtı.

27 Mayıs tarihinde Saruhanlı merkezli gerçekleşen 5,1 şiddetindeki depremden en çok etkilenen Gölmarmara Tiyenli Mahallesini unutmayan AK Parti Manisa Gençlik Kolları, deprem nedeniyle evlerinde büyük hasar oluşan ve daha sonra bir süre AFAD çadırlarında kalan, şimdi de konteynerlerde oturan depremzedelerin gönül sofrasına misafir olarak hem onlara gıda yardımında bulundu hem de iftarı birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve üyeler iftarlarını konteynerlerde açtıktan sonra bir süre depremzedelerle sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök , "Ramazan ayının son günlerinde depremzedelerimizi ziyaret ederek sofralarında onlarla birlikte olmak istedik. Burada onlarla birlikte iftar açmak bu güzel ramazan ayında çok güzel bir duygu. Gönül isterdi ki bu afet yaşanmasın ve bu durum başımıza hiç gelmesin. Ama Allah daha beterinden saklasın. Vatandaşlarımız bilsinler ki her zaman yanlarında ve destekçileri olacağız Konteynerlerin getirilmesi ve kullanıma sunulması çok iyi olmuş vatandaşımız için. Tabi Konteynerlerde sürekli duramazlar. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında ve hizmetindedir. Depremzedeleri de mağdur etmeyecek ve büyük devlet olmanın gereğini yerine getirerek buraya her türlü yardımı yapacaktır. Bizlerde elimizden geldiği kadar destek olma devam edeceğiz. Bir kez aha depremzede vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök öncülüğünde düzenlenen programa AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları üyeleri, Saruhanlı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayalar ve yönetimi, Gölmarmara İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Evci ve yönetimi katıldı.