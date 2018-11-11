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AK Parti'li gençlerden kan bağışı

AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kolları üyeleri toplu olarak Gördes Belediyesi Kültür Sarayı’nda bulunan Kızılay Kan Merkezi önünde kan bağışında bulundu.

AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kolları üyeleri toplu olarak Gördes Belediyesi Kültür Sarayı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi önünde kan bağışında bulundu.


AK Parti Gördes Gençlik Kolları Başkanı Serkan Temel, kan bağışında bulunmanın önemine değinerek bütün gençleri bu konuda duyarlı olmaya davet etti. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarının 'Kan ver hayat kurtar' Projesi kapsamında Türkiye genelinde bir kampanya başlatıldığına dikkat çeken Gençlik Kolları Başkanı Serkan Temel, “AK Parti Gençlik Kolları olarak ülkemiz genelinde bir çok faaliyete imza atıyoruz. Hep sahadayız, gençlerimizle ve milletimizle birlikteyiz. Böyle bir kampanyaya da duyarsız kalamazdık. Gördes Gençlik Kolları olarak bu önemli kampanyaya destek olduk. Tüm gençlerimizi kan vermeye davet ediyoruz ve kan ver hayat kurtar diyoruz. Verilen kanlar hayırlı ve faydalı olur” dedi.


Kan bağışında bulunan AK Partili gençler de böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine katılmış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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