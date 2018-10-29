AK Parti'li gençlerin hedefi Manisa ve ilçelerinde zafer

Toplantıda, önümüzdeki yerel seçimler için yoğun çalışma vurgusu yapılırken, hedef olarak ise Manisa büyükşehir ve 17 ilçesinde tüm belediyelerin kazanılması belirlendi.

Şehzadeler Belediyesi Tarihi Bedesten Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya yoğun katılım oldu. Toplantı öncesi kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün sergilediği kum sanatı gösterisi büyük alkış topladı. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyasi hareket içerisinde başlangıcından itibaren gençlere her zaman değer verdiğini söyledi. Başkan Gök, “Bizlere sürekli güvendiğini her ortamda dile getiren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçilme yaşını önce 25'e, ardından 18'indirerek gençlere siyasi platformda daha özgün bir hareket sahası açmıştır. Bu da gençlerin siyasi platformda özgüvenli bir şekilde yol almalarını sağlamıştır” dedi.

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerin büyük önem arz ettiğini kaydeden Gök, yapılacak seçimlerin sadece belediye başkanları ya da meclis üyeleri seçimi olmayıp ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesinin azim ve kararlılığın göstergesi olacağının farkında olduklarını belirtti. Gök, “İnanıyoruz ki bugünkü kararlılıkla mücadele ettiğimiz noktada Manisa'mızda büyükşehir belediyesini ve 17 ilçe belediyesini kazanmak biçim için sürpriz olmayacaktır. Elde edeceğimiz bu kutlu zafer Manisa'mız için değil 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' düsturu ile tüm mazlum coğrafyası için büyük bir başarı öyküsü olacaktır. Bu sebeple ak davanın ak gençleri bizler omuzlarımızdaki yükün ehemmiyetini bilmeliyiz. Bu yük Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü'nün yüküdür. Bu yük, 15 Temmuz gecesi vatan uğruna kalleş kurşunlara göğüs gerip şehit olan Abdullah Tayyip Olçok'un yüküdür. Bu yük, Trabzon Maçka'da vatan haini kalleşleri ihbar ettiği için şehit edilen Eren Bülbül'ün yüküdür. Bundan sonrada bu kutlu yük bu davada hizmet edecek kardeşlerimizin omuzlarında yükselecektir” diye konuştu.

"Seçilebilir yerde mutlaka olacaklar"

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 17 yıl önce kurulan AK Parti Manisa'da Murat Baybatur, Selman Alkış, Halil Özkan, Ender Gök ve kendisiyle beraber olmak üzere 5 kişinin gençlik kolları başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı. Herkesin davasına sahip çıktığını belirten Mersinli, bu istikrarın bozulmasına izin vermediklerini, vermemeye de devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem gençlere, hem de kadınlara büyük önem verdiğini anlatan Mersinli, “Yerel seçimlerde mutlaka ama mutlaka gençlik kollarımızdan, kadın kollarımızdan arkadaşlarımızla beraber olacağız. Seçilebilir yerde mutlaka olacaklar. İşte 23, 24 yaşlarında iki tane kardeşimiz milletvekili listelerinde yer aldı. Önümüzde bir yerel seçimler var. 11 belediye başkanımızla, 17 ilçe başkanımızla, 5 milletvekilimizle, gençlik ve kadın kollarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seçim öncesinde, seçim zamanı ve seçim sonrasında da bu coşkuyu sürdürmemiz gerekiyor. Manisa'daki tüm gençlerimizle buluşma yapmamız lazım. 18-29 yaş arası ilk defa oy kullanacak seçmenlerimizle, üniversiteye gelmiş kardeşlerimizle temas kurup yerel seçimlerde görüşme yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Manisa'da 9,5 yılı çöpe attıklarını ifade eden Mersinli, “Manisa bir şehir ama şehircilik yok. Manisa'da şehri oluşturmak için ittifak olmayacağına göre bu seçimi kazanmamız gerekiyor. En güzel adaylarla, en güzel büyükşehir adayımızla, büyükşehir belediye meclis üyeleriyle vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız” şeklinde konuştu.

Toplantıya, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Şule Uygur, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, partililer katıldı.