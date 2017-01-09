Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 10:47

AK Partili Gürcan Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldı

AK Partili Gürcan Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldı

09 Ocak 2017 10:47

Manisa AK Parti İl Başkanlığı görevinden alınan Zülfikar Gürcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini bıraktığını açıkladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklayan Zülfikar Gürcan, "Manisa AK Parti İl Teşkilatında geçtiğimiz günlerde yaşanan süreç tüm kamuoyunun bilgisindedir. 2014 yılı mart yerel seçimlerinde Yunusemre Belediyesi’nden Meclisi Üyesi olarak seçildim. 2014 yılı mart yerel seçimlerinden itibaren aynı zamanda Manisa Büyükşehir Meclisi’nde AK Parti Grubu’nun, Grup Başkanvekilliği görevini yürütmekteydim. Geçtiğiniz ay itibari ile Manisa AK Partide yaşanan siyasi değişimler şahsımın da bir karar almasını gerektirmiştir. Bu çerçevede yeni seçilen İl Başkanımız Berk Mersinli’nin daha rahat çalışma ortamına zemin hazırlamak adına 2014 Yılı Mart ayından beri yürütmüş olduğum Manisa Büyükşehir Meclisi’ndeki Grup Başkanvekilliği görevimi bırakıyorum" dedi.
Meclis üyeliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilliği görevlerine devam edeceğini sözlerine ekleyen Gürcan, "Bundan sonra görevimize Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi ve Manisa Büyükşehir Meclis Üyesi ayrıca Manisa Büyükşehir Meclisimizin seçerek görev vermiş olduğu Büyükşehir Meclis Başkanvekilliği görevlerine devam edeceğiz. Yeni seçilecek Grup Başkanvekili arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç