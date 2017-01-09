AK Partili Gürcan Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldı

Manisa AK Parti İl Başkanlığı görevinden alınan Zülfikar Gürcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini bıraktığını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklayan Zülfikar Gürcan, "Manisa AK Parti İl Teşkilatında geçtiğimiz günlerde yaşanan süreç tüm kamuoyunun bilgisindedir. 2014 yılı mart yerel seçimlerinde Yunusemre Belediyesi’nden Meclisi Üyesi olarak seçildim. 2014 yılı mart yerel seçimlerinden itibaren aynı zamanda Manisa Büyükşehir Meclisi’nde AK Parti Grubu’nun, Grup Başkanvekilliği görevini yürütmekteydim. Geçtiğiniz ay itibari ile Manisa AK Partide yaşanan siyasi değişimler şahsımın da bir karar almasını gerektirmiştir. Bu çerçevede yeni seçilen İl Başkanımız Berk Mersinli’nin daha rahat çalışma ortamına zemin hazırlamak adına 2014 Yılı Mart ayından beri yürütmüş olduğum Manisa Büyükşehir Meclisi’ndeki Grup Başkanvekilliği görevimi bırakıyorum" dedi.

Meclis üyeliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilliği görevlerine devam edeceğini sözlerine ekleyen Gürcan, "Bundan sonra görevimize Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi ve Manisa Büyükşehir Meclis Üyesi ayrıca Manisa Büyükşehir Meclisimizin seçerek görev vermiş olduğu Büyükşehir Meclis Başkanvekilliği görevlerine devam edeceğiz. Yeni seçilecek Grup Başkanvekili arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.