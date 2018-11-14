AK Parti'li kadınlar diyabete dikkat çekti

14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla AK Parti Manisa İl Kadın Kolları ve Akhisar İlçe Kadın Kolları tarafından farkındalık etkinlikleri düzenlenerek diyabete dikkat çekildi.

Akhisar'da yürüyüş gerçekleştirildi

Akhisar'da yapılan etkinlikte AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, Kadın Kolları Başkanı Burcu Bozbıyık ve yönetim kurulu üyeleri ellerinde döviz ve pankartlarla Akhisar Hükümet Konağı önüne kadar farkındalık yürüyüşü yapıldı. Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi önünde toplanan topluluk adına AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın bir basın açıklaması yaptı. Sayın yaptığı basın açıklamasında, “Diyabet, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı Tip 2 diyabet gelişimi için birimci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır. Bu demektir ki her 11 kişiden biri diyabet hastasıdır. 2 diyabetli yetişkinden birine (0/046,5) ise teşhis konulmamıştır, yani kişi diyabetli olduğunu bilmemektedir. Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlemediği takdirde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanır. Bu vesile ile diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte farkındalık artırmak için AK Parti Kadın kolları olarak yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz” dedi.

AK Parti'li grup daha sonra Akhisar Belediyesi Hizmet Binası önünde 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi tarafından açılan standı da ziyaret ederek destek verdi.

AK Parti Manisa Kadın Kolları da etkinlik düzenledi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık oluşturmak için AK Parti Manisa İl Kadın Kolları da Şehzadelere ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Manisa Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Leyla Arıcı, Başkan Yardımcısı Tuncay Özer, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman da katıldı. Vatandaşlara diyabete özgü mavi renk balonlar dağıtılırken, herkesin yakasına mavi kurdele takıldı.

Meydanda bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Merve Asuman Ünal diyabet rahatsızlığına dikkat çekti.

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün de böylesine önemli bir günde böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına teşekkür etti.