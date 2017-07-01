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01 Temmuz 2017 10:57

AK Parti’li kadınlar esnaf temsilcilerini ziyaret etti

AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Nilgün Yurtpay ve Teşkilat Başkanı Nezahat Zeybek Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

AK Parti’li kadınlar esnaf temsilcilerini ziyaret etti

01 Temmuz 2017 10:57


AK Parti Kula Kadın Kolları ziyaretini Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine gerçekleştirdi. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yiğen ile sohbet eden AK Parti’li kadınlar sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.


Ziyarette konuşan AK Parti Kula Siyasi Hukuki İşler Başkanı Nilgün Yurtpay, "AK Parti Kadın Kolları olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her ay sivil toplum kuruluşunu, kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yöneticilerimiz ile birlikte istişare yapıyoruz. AK Parti hükümetlerimiz esnaf ve sanatkarların derdiyle dertlenmekte, sıkıntılara çözüm bulmak için onlarla birlikte çalışmaktadır. AK Parti iktidarı olarak esnaf ve sanatkarları çok önemsiyoruz. Onların sorunlarının ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Kula Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esnaf ve Sanatkarlarımız yaklaşık bin yıllık ahilik geleneğinin çok önemli bir parçasıdır. Bu gelenek onlarda müşteri velinimetimizdir şiarını geliştirmiştir. Bir sokakta bulunan esnaf, o sokağın aynası gibidir." dedi.


AK Parti’li kadınlar Yiğen’e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Kulahaber Gazetesi ile Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odasını da ziyaret etti.




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