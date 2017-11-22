AK Partili Mersinli vatandaşlarla buluştu taleplerini dinledi

Vatandaşla sürekli bir araya gelerek taleplerini ve şikayetlerini dinleyen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli geçtiğimiz akşam Adnan Menderes mahallesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Mersinli’ye mahalle ziyareti esnasında AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve yönetimi eşlik ettiler. AK Parti teşkilatları olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde şehre hizmet etmek için gayret ettiklerini ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç “AK Parti olarak her zaman bu şehre hizmet etmek için çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu noktada AK Parti teşkilatları olarak büyük bir ahenk içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Belediye Başkanlarımız büyük bir azimle hizmetlerini sürdürüyorlar. Bizlerde AK Parti yöneticileri olarak sizlerin sorunlarının çözülmesi yönünde gayret gösteriyoruz. Bu akşam bizleri böylesine sıcak bir ortamda ağırladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Adnan Menderes Mahallesindeki seçmenlerin her seçimde AK Parti’ye büyük destekler verdiğinin altını çizen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli “Şehzadeler Belediye Başkanımız ilçesinde ki tüm mahallere azami ölçüde hizmetler götürüyor. Adnan Menderes Mahallesi de gerek sosyal donatı alanları noktasında gerekse halkımızın ihtiyaçları noktasında belediyemizden hizmetlerini imkânlar ölçüsünde alıyor. Geçtiğimiz ay açılışı gerçekleştirilen Çok Amaçlı Salon buna en büyük örnektir. Ben inanıyorum ki hizmetlerden daha da fazla faydalanmaya devam edecek. Geçmişte siyasiler sadece seçim dönemleri bu tür kahve toplantıları düzenler sonrasında bir daha buralara uğramazdı. Ancak AK Parti teşkilatlarıyla bu son buldu. Bizler AK Parti yöneticileri olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatıyla sürekli halkımız ile iç içe oluyor onların sorunları vatandaşımızın ayağına giderek dinliyoruz. Ben AK Parti İl Başkanı olarak sürekli ilçelerimizde sürekli olarak vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Bugün de istedim ki Adnan Menderes Mahallemizde yaşayan siz vatandaşlarımızla bir araya gelip sizlerin sorunlarını dinleyelim. Bugün bizleri samimi ve sıcak bir şekilde karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.