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15 Mayıs 2018 13:18

AK Parti’li Özdağ engelli vatandaşların yüzünü güldürdü

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa’nın Kula ilçesinde yürüme engelli iki vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

AK Parti’li Özdağ engelli vatandaşların yüzünü güldürdü

15 Mayıs 2018 13:18


Bir dizi ziyaret ve temaslara bulunmak üzere Kula’ya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, engelli iki vatandaşın yüzünü güldürdü. AK Parti’li Özdağ, ilçede yaşayan engelli Gülperin Aloğlu ve Ayça Mutlu’ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, duyarlılığından dolayı Özdağ’a teşekkür ettiler. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için her türlü hizmeti vermeye çalışacaklarını kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Vatandaşlarımızın hayatı ne kadar rahat olursa, bizler de o kadar rahat ve huzurlu oluruz. Engelli olmak bir kusur değildir. Hepimiz engelli adayıyız. Bu nedenle toplum olarak engellilere gereken ilgi ve desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız” diye konuştu.




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