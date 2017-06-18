AK Parti’li Özdağ: "Her türlü ihtimali düşünmemiz gerekiyor"

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan besin zehirlenmesinin çok yönlü soruşturulması gerektiğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ askeri birlikte yaşanan besin zehirlenmesinin ardından Manisa Merkezefendi devlet Hastanesinde tedavi olan askerleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Özdağ her türlü ihtimalin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Bu konularla ilgili sabotaj ihtimali de araştırılmalıdır. Daha önceki zehirlenmeyle ilgili. Her ihtimali düşünmemiz gerekiyor. Eğer ihtimalleri düşünürsek o ihtimallere göre tedbirler alırız. Şuan için burada bir sabotaj ihtimali yok, bugünkü psikolojik havayla veya biz hastalandık denen ifadelerle ilgili ama daha önceki ifadeleri de değerlendirmekte fayda var. Orada çalışan kişilerden orada görev yapan herkese kadar gerek yemek alınan yerden gerek burada kazanların başında duran kişilere kadar da bir araştırma yapılması hem emniyetimizin hem askeri istihbaratımızın hem de milli istihbarat teşkilatımızın görevidir diye düşünüyorum." dedi.