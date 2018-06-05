AK Parti’li Özdağ, Özdağ, basınla iftarda buluştu

Bu doğru bir karar mıdır, doğru bir karar değildir. Çünkü neden eğer çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat ehliyetim var. Buna rağmen saygı duyuyorum. Genel merkezin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı böyledir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde partisinden bu dönem listede yer bulamayan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa merkez ve ilçelerinde görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Manisa Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen iftar yemeği sonrası bir konuşma yapan Özdağ, tüm Manisalılara teşekkür ederek siyaset yapmaya devam edeceğini vurguladı. Özdağ, “Bizim mutlaka devletimizi liyakat ve ehliyetle buluşturmamız gerekiyor. Ne kadar çok liyakat ve ehliyetle buluşturursak o devlet o kadar güçlü olur. Bir devlette liyakat ve ehliyet esasına dayalı olarak görevler takdim edilirse o devlet içerisinde huzur artar. Bir devlette ne kadar çok kişi ‘bu devlet benim’ diyorsa o devlet o kadar güçlüdür. Ama bir devlette ne kadar çok kişi ‘bu devlet benim değil’ diyorsa o devlet zayıflar” dedi.

“Genel merkezin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı böyledir”

Manisa’da ofisinin bulunduğunu ve siyaset yapmaya devam edeceğini belirten Özdağ, bu dönem aday gösterilmemesiyle ilgili olarak şöyle konuştu:

“Genel merkezimiz böyle uygun gördü. Bu doğru bir karar mıdır, doğru bir karar değildir. Çünkü neden; çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat ehliyetim var. Eğer ofis ise benim ofisim var. Eğer genel siyaset yapmak, kürsülere çıkmak, komisyonlarda konuşmak, 100’ün üzerinde ulusal kanala çıkıp konuşabilmek... Kaç milletvekili ulusal kanallara davet edilir? Ben onların içerisindeyim. Çok az milletvekillerinin arasındayım. Buna rağmen saygı duyuyorum. Genel merkezin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı böyledir. Siyasette bugünü konuşmak yerine yarınlara bakmak gerekir. Benim yaşım 59. Siyaset yapmaya devam edeceğim. İnandıklarımı, tecrübelerimi yine aktarmak istiyorum. Milletime hizmet etmek istiyorum. Bunu siyaset sahnesinde yapabilirsem, siyaset sahnesinde yapmaya devam edeceğim. Yapamazsam akademisyen olarak devam edeceğim. Manisalılara çok teşekkür ediyorum. Manisalılar her seçimde beni bağrına bastı. Ben de bu şehre hep borcumu ödemeye çalıştım.”

24 Haziran seçimleriyle ilgili de konuşan Özdağ, “Allah nasip ederse hedefimiz, 24 Haziran akşamı parlamentoda çoğunluğu sağlayabilmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapabilmek. Bunun için gayret sarf edeceğiz. Demokrasilerde millet ne diyorsa ona saygı duyacağız” dedi.