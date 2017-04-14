Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:56

AK Parti’li Özdağ: “Türkiye’de eyalet olmaz, Türkiye’de vilayetler olur”

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Eyalet sistemi” tartışmalarıyla ilgili olarak, “Tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet diyen bir parti veya bir cumhurbaşkanı, eyalet sistemine müsaade eder mi? Biz hep birlikte Türkiyeyiz.

AK Parti’li Özdağ: “Türkiye’de eyalet olmaz, Türkiye’de vilayetler olur”

14 Nisan 2017 16:56

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde asla eyaletler, özerklik olmayacak. Türkiye kıyamete kadar tek vatan olarak yaşayacak” dedi.


16 Nisan’da yapılacak olacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmalarını sürdüren AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa’da 112 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle kurulan Manisa Evet Platformunun 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurduğu standı ziyaret etti. Burada platformun kurucusu ve aynı zamanda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve platforma destek veren STK temsilcileri tarafından karşılanan Özdağ, vatandaşlara yeni anayasa hakkında bilgiler verdi. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk’ün de yer aldığı ziyarette AK Parti’li Özdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eyalet sistemi tartışmalarıyla ilgili konuşan Özdağ, “Dün Türkiye’de bir bardak suda fırtına kopartmak isteyenler oldu. Öküz altında buzağı aramak isteyenler oldu. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet diyen bir parti veya bir cumhurbaşkanı eyalet sistemine müsaade eder mi ? Türkiye bir bütündür ve 780 bin kilometre karedir. Bölünemez, parçalanamaz. Bir tane gayemiz var. ‘PKK’ya müsaade etmeyeceğiz, dünyayı dar edeceğiz ve o bölgede özerklik ilan ettirmeyeceğiz’ dedik. Kim söyledi bunu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi. O zamanki başbakan, o zamanki hükümet söyledi. O gün özerkliğe müsaade etmeyenler yarın eyalete müsaade ederler mi? ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletinde eyalet ilan edilecekmiş’ burası Kuzey Irak değil. Egemen güçlere ve bir bardak suda fırtına kopartmak isteyenlere sesleniyoruz, burası Yugoslavya değil. Biz yıllarca burada birbirimize kız alıp kız verdik. Biz iç içeyiz. Irk, yarış atları için geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Kürdü de Zazası da Türkmeni de hepimiz PKK ve illegal örgütlerle mücadele edeceğiz. Demokrasi dışı ne davranış varsa hepsiyle mücadele edeceğiz” dedi.



“Türkiye’de eyalet olmaz, Türkiye’de vilayetler olur”


“Türkiye’de eyalet olmaz, Türkiye’de vilayetler olur” diyerek sözlerine devam eden Özdağ, “O vilayetlerin adları bellidir. Diyarbakır’dır, Manisa’dır. Diyarbakır ne kadar Diyabarkılıların ise o kadar Manisalılarındır. Manisa ne kadar Manisalıların ise o kadar Diyarbakırlılarındır. Biz bütünüz ve beraberiz. Şimdi bu referandum süreci içerisinde gerek ‘hayır’ cephesinden gerekse ‘evet’ cephesinden zaman zaman maksadı aşan ifadeler olmuştur. Bu maksadı aşan bir ifade değildir. Burada özellikle eyalet sistemini gündeme getirenler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde ‘evet’ çıkmasın diye yapıyorlar. Herkes müsterih olsun. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ile beraberiz. Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyeti ne ise Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyeti aynıdır. Biz hep birlikte Türkiyeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde asla eyaletler, özerklik olmayacak. Türkiye kıyamete kadar tek vatan olarak yaşayacak. Çünkü özerklik isteyenler Batı dünyasının böl, parçala, yut taktiğine inanıyorlar ve o taktiği uygulamak istiyorlar. Biz Irak’tan, Suriye’den, Yugoslavya’dan ders aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devletini gelecek kuşaklara taşıyacağız. En büyük sorumluluk Güney Doğu Anadolu ve Doğu’da yaşayan Kürtlere, Zazalara, Araplara, Türkmenlere, Kırgızlara, Çerkezlere, Romanlara o bölgede yaşayan Dağıstan Ahıska Türklerine düşüyor. Biz biliyoruz ki Irkçılık ayıp bir şeydir. O bölgede yaşayanların yüzde 99’u Müslümandır ve Müslümanlar kardeştir. Türkiye bir bütün olarak kalacak ve o bütünlük içerisinde kalkınmasını yapacaktır. İnşallah 16 Nisan gününe kadar birbirimizi kırmadan, dökmeden, maksadını aşan ifadeler kullanmadan Türkiye’yi daha özgür ve daha zengin alanlara doğru taşıyacağız. Bundan herkes emin olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
23
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:43
  • Güneş :06:27
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:03
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!