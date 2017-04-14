Türkiye Cumhuriyeti Devletinde asla eyaletler, özerklik olmayacak. Türkiye kıyamete kadar tek vatan olarak yaşayacak” dedi.

16 Nisan’da yapılacak olacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmalarını sürdüren AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa’da 112 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle kurulan Manisa Evet Platformunun 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurduğu standı ziyaret etti. Burada platformun kurucusu ve aynı zamanda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve platforma destek veren STK temsilcileri tarafından karşılanan Özdağ, vatandaşlara yeni anayasa hakkında bilgiler verdi. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk’ün de yer aldığı ziyarette AK Parti’li Özdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eyalet sistemi tartışmalarıyla ilgili konuşan Özdağ, “Dün Türkiye’de bir bardak suda fırtına kopartmak isteyenler oldu. Öküz altında buzağı aramak isteyenler oldu. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet diyen bir parti veya bir cumhurbaşkanı eyalet sistemine müsaade eder mi ? Türkiye bir bütündür ve 780 bin kilometre karedir. Bölünemez, parçalanamaz. Bir tane gayemiz var. ‘PKK’ya müsaade etmeyeceğiz, dünyayı dar edeceğiz ve o bölgede özerklik ilan ettirmeyeceğiz’ dedik. Kim söyledi bunu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi. O zamanki başbakan, o zamanki hükümet söyledi. O gün özerkliğe müsaade etmeyenler yarın eyalete müsaade ederler mi? ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletinde eyalet ilan edilecekmiş’ burası Kuzey Irak değil. Egemen güçlere ve bir bardak suda fırtına kopartmak isteyenlere sesleniyoruz, burası Yugoslavya değil. Biz yıllarca burada birbirimize kız alıp kız verdik. Biz iç içeyiz. Irk, yarış atları için geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Kürdü de Zazası da Türkmeni de hepimiz PKK ve illegal örgütlerle mücadele edeceğiz. Demokrasi dışı ne davranış varsa hepsiyle mücadele edeceğiz” dedi.

“Türkiye’de eyalet olmaz, Türkiye’de vilayetler olur”

“Türkiye’de eyalet olmaz, Türkiye’de vilayetler olur” diyerek sözlerine devam eden Özdağ, “O vilayetlerin adları bellidir. Diyarbakır’dır, Manisa’dır. Diyarbakır ne kadar Diyabarkılıların ise o kadar Manisalılarındır. Manisa ne kadar Manisalıların ise o kadar Diyarbakırlılarındır. Biz bütünüz ve beraberiz. Şimdi bu referandum süreci içerisinde gerek ‘hayır’ cephesinden gerekse ‘evet’ cephesinden zaman zaman maksadı aşan ifadeler olmuştur. Bu maksadı aşan bir ifade değildir. Burada özellikle eyalet sistemini gündeme getirenler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde ‘evet’ çıkmasın diye yapıyorlar. Herkes müsterih olsun. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ile beraberiz. Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyeti ne ise Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyeti aynıdır. Biz hep birlikte Türkiyeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde asla eyaletler, özerklik olmayacak. Türkiye kıyamete kadar tek vatan olarak yaşayacak. Çünkü özerklik isteyenler Batı dünyasının böl, parçala, yut taktiğine inanıyorlar ve o taktiği uygulamak istiyorlar. Biz Irak’tan, Suriye’den, Yugoslavya’dan ders aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devletini gelecek kuşaklara taşıyacağız. En büyük sorumluluk Güney Doğu Anadolu ve Doğu’da yaşayan Kürtlere, Zazalara, Araplara, Türkmenlere, Kırgızlara, Çerkezlere, Romanlara o bölgede yaşayan Dağıstan Ahıska Türklerine düşüyor. Biz biliyoruz ki Irkçılık ayıp bir şeydir. O bölgede yaşayanların yüzde 99’u Müslümandır ve Müslümanlar kardeştir. Türkiye bir bütün olarak kalacak ve o bütünlük içerisinde kalkınmasını yapacaktır. İnşallah 16 Nisan gününe kadar birbirimizi kırmadan, dökmeden, maksadını aşan ifadeler kullanmadan Türkiye’yi daha özgür ve daha zengin alanlara doğru taşıyacağız. Bundan herkes emin olsun” diye konuştu.