AK Parti’li Mehmet Ali Özkan, 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy ile birlikte Soma Kütahyalılar Derneği’nde vatandaşlarla buluştu. 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Özkan, bu seçimlerde Türkiye’nin geleceğine oy verileceğini belirtti. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan, AK Parti iktidarları döneminde savunma sanayi ve eğitimde yapılan hizmetleri anlattı. Özkan, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız, savunma sanayinin geliştirilmesi için talimatı verdi. Gerekli çalışmalar yapıldı. Şimdi artık piyade tüfeğinden, denizaltıları, atak helikopterleri üretimleri sürüyor. Bunların ihracatını da yapmaya başladık. Özellikle son 1,5 yıldır Suriye’de yaptığımız operasyonlarda sağlanan başarı da kendi yerli ve milli silahlarımızı kullanmamızın önemi çok büyük. Birçok alanda bu başarıları sayabiliriz. Eğitimde 60-70 öğrencinin bir sınıfta gördüğü eğitimlerden özel okullar konforunda verilen eğitim dönemlerine geldik. Türkiye genelinde on binlerce yeni derslikler, on binlerce yeni öğretmen atamaları yapmışız. Çocuklarımızı kitap çilesinden kurtardık. Elimize bir kitap listesi verirlerdi. En az bir ay o kitapçı senin bu kitapçı benim dolaşırdık. Şimdi okullar açılıyor, sınıflarında masalarda kitapları hazır. Bütün bunlar milletimizin AK Parti’ye verdiği destekle başarıldı. 24 Haziran akşamı inşallah istikrarın sürmesi, Türkiye’nin gelecek hedeflerine daha hızlı yürümesi için AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza desteğimizin daha güçlü şekilde sürmesini talep ediyoruz. İnşallah 24 Haziran akşamı AK Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir başarı hikayesini okuyacağız"