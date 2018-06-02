AK Parti’li Özkan Gördeslilerden destek istedi

Mehmet Ali Özkan, seçim çalışmaları çerçevesinde Manisa’nın Gördes ilçesini ziyaret ederek partisine ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan ile birlikte ilçeye bağlı Kayacık, Tüpüler Mahalle halkını selamlayarak AK Parti’ye destek isteyen Mehmet Ali Özkan sonrasında Gördes Sanayi esnafını tek tek gezerek ziyaret etti. Bir ilçenin en önemli kapılarından birinin de sanayi siteleri olduğunu vurgulayan Özkan, sanayi sitesi esnafının sadece seçimden seçime değil, her daim yanında olduklarını ifade etti.

Esnafla yaptığı konuşmalarda AK Parti Hükümeti’nin yatırım ve sanayiye büyük destek verdiğini hatırlatan Özkan, "AK Parti Hükümetleri olarak iktidara geldikten sonra teşvikler çıkararak, hibeler oluşturarak, istihdamın ve ihracatın önünü açmak adına bir çok girişimlerde bulunduk ve hayal edilemeyecek kadar büyük ölçekli ihracatlar yaptık. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler arasındayız. Artık bu kulvarda yarışıyoruz” dedi.

Özkan, yakaladıkları istikrarı ve büyümenin kıymetini bilerek devam edeceklerine vurgu yaparak, "Siyasi anlamda Türkiye’de hedeflenen ve ‘Türkiye Vakti’ diyerek yola çıkılan bu dönemde, hedeflenen çok önemli hususlar var. Yakaladığımız istikrarı ve büyümenin kıymetini bilerek yola devam edeceğiz” diye konuştu.

Sanayi Sitesi esnaflarını dolaşan Özkan’a sanayi esnafı da yoğun ilgi gösterdi.