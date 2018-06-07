AK Partili Özkan, Görmarmaralılarla buluştu

AK Parti Gölmarmara İlçe Teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Ahmet Taylan ve partililerle buluşan AK parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, Görmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde AK Parti’ye destek isteyen Özkan, "24 Haziran seçimlerinde milletin adamı Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı 24 Haziran seçimlerinde Allah’ın izniyle iyi bir oy oranıyla seçeceğiz inşallah. Dualarımızı ve gayretlerimizi esirgemeyelim. Bu ülkenin geleceği ile alakalı AK Parti hükümetleri döneminde hep güzel işler yapıldı. Sizlerin de desteğiyle çok güçlü bir Meclis ve çok güçlü bir Cumhurbaşkanıyla birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, akşam programında ise Soma Ertuğrul Gazi ve Balıkesirliler Derneğindeki 6 bin kişilik iftar programında vatandaşlarla buluştu. AK Parti Manisa Milletvekili adayı Selma Kaplan Kıvırcık’ın da katıldığı iftarda vatandaşları selamlayan Özkan, hemşehrileriyle birlikte orucunu açtı.