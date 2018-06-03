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03 Haziran 2018 13:38

AK Parti’li Özkan, Kırkağaç esnafıyla buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan seçim çalışmaları kapsamında Kırkağaç’ta esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

AK Parti’li Özkan, Kırkağaç esnafıyla buluştu

03 Haziran 2018 13:38


AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ile birlikte Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde esnafları ziyaret etti. Özkan Kırkağaçlılardan 24 Haziran seçimlerinde desteklerini istedi. Hükümet olarak esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Özkan, yeni dönemde de esnafa 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunulacağını kaydetti. Esnafların taleplerini de dinleyen Özkan, AK Parti’nin seçim beyannamesinde esnaflara yönelik yer alan bazı konulardan da bahsetti.


AK Parti hükümetleri döneminde esnafa yönelik çok önemli hizmetlerin verildiğini ve halen de düşük faizli kredi uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Özkan, basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından hesaplanan vergisinin alınmayacağını söyledi.


Özkan daha sonra Kırkağaç’ta düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve partililer katıldı.




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