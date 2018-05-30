AK Partili Özkan Kırkağaçlıların desteğini istedi

AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan Kırkağaç ilçesinde Sanayi Esnafı ile Galericiler Sitesi esnaflarını ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi. Özkan’a ziyaretlerinde AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç ile partilileri eşlik etti. AK Partili Özkan, 24 Haziran seçimlerinin ardından sadece seçim zamanlarında değil, görev sürelerince Manisa’ya hizmet için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı. Kırkağaç İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Mehmet Ali Özkan, İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç ve partililerle bir araya geldi. Bu dönem Soma’dan aday gösterilen Mehmet Ali Özkan’ın milletvekili seçilmesini canı gönülden istediklerini belirten Kılınç, "Mehmet Ali Özkan aynı zamanda Kırkağaçımızın da çocuğu. Kendisi lise öğrenimini Kırkağaç İmam Hatip Lisesi’nde görmüştür. İnşallah 24 Haziran’da Manisamızın vekili olarak Soma’ya, Kırkağaç’a ve tüm Manisa’ya hizmet edecektir" diye konuştu.