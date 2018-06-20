AK Partili Özkan seçim çalışmalarına hız verdi

AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Ali Özkan, 24 Haziran seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Seçime az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran AK Partili Özkan, Manisa’nın Soma ilçesinde sanayi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Özkan ayrıca Avdan ve Cenkyeri Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak destek istedi. Kömür madenlerinde çalışmak için Türkiye’nin çeşitli illerinden Soma’ya göçen vatandaşlarla da buluşan Özkan, önce Erzurumlular ardından da Zonguldak ve Bartınlılar Derneği’nde vatandaşlarla buluştu. 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Özkan, "Kısa süre sonra sandık başında olacağız. Ülkemizi yönetecek cumhurbaşkanımızı ve bizleri TBMM’de temsil edecek olan milletvekillerimizi seçeceğiz. Manisamızda yeni dönemde 10 milletvekili ile temsil edilecek. Bu kardeşinize de AK Parti’den 5. sıra Manisa Milletvekili adaylığı nasip oldu. Girdiğimiz tüm seçimlerde milletimiz bize artan oranlarda destek verdi. Biz milletimize hizmet etmenin gayretinde olduk, milletimizde bu hizmetleri görerek hizmete, istikrara devam dedi. Bu 16 yılda ülke olarak çok önemli mesafeler katettik. Ekonomiz, dış politika, sağlık, eğitim, ulaştırma, sosyal yardımlarda, ülke güvenliğinde her alanda çok büyük farklılıklar yaşadık. Bu başarının arkasında da AK kadrolara ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvenerek oy veren milletimiz var. 24 Haziran itibarıyla artık yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 24 Haziran akşamı bizler cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğine inanıyoruz. Milletimizin öngörüsüne her zaman güvendik güveniyoruz" dedi.

AK Parti ile Soma’nın da önemli hizmetlere kavuştuğunu belirten Özkan, "16 yıl boyunca Somamızda yatırımlardan nasibini aldı. Hastane, çevre yolu, yeni maden sahaları, yeni termik santral, yeni fabrikalar, adliye sarayı ve daha birçok hizmet bizim dönemimizde Soma’da hizmete sunuldu. Milli eğitimde sadece son dört yılda 20’nin üzerinde okul inşaatı yapıldı. Bir kısmı hizmete girdi. Önümüzdeki yıldan itibaren de Somamızda tekli eğitim sistemine geçilecek. Manisa’nın ilçeleri arasından ilk Soma’da tekli eğitime geçilmiş olunacak. Eynez bölgesinde geçtiğimiz ay 360 milyon ton rezervli üç ayrı maden sahası ihalesi yapıldı. Bir yandan da yeni sahaların tespiti devam ediyor. Bu Somamız için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde binlerce vatandaşımızın yeni maden ocaklarında istihdam edilmesi demek." ifadelerini kullandı.