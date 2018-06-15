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15 Haziran 2018 08:52

AK Partili Özkan şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti

AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı öncesinde Arefe Günü Soma’daki şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

AK Partili Özkan şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti

15 Haziran 2018 08:52


AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy ve partilileriyle birlikte Soma mezarlığındaki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Asker, polis ve maden şehitlerinin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bırakan Özkan, dua ederek, “Vatanımızın teminatı al bayrağımıza canlarıyla renk veren, Somalı kahraman şehitlerimizi şükran, minnet ve hayır dua ile yad ediyoruz. Rabbim mekanlarını Cennet, makamlarını alî eylesin. Şehitlik peygamberlikten sonra en yüce makam. Onları minnetle şükranla anıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizler bu cennet vatanda huzur içinde yaşıyorsak şehitlerimiz sayesindedir. Onlar bize bu vatanı emanet etti. Onun için arefe günü şehitlerimizi ziyaret ettik. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.




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