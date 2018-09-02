AK Partili Özkan, Şehzadeler’ in projelerini inceledi

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Şehzadeler Belediyesinin yapmış olduğu Kiraz Pazarı, Veziroğlu Sosyal Tesisleri, Hobi Bahçeleri, Karaağaçlı Düğün Salonu, Alparslan Türkeş Mesire Alanı, Gençlik Merkezi ve Şehzadeler Park projesinde incelemelerde bulundu. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile birlikte yapılan projeleri gezerek Şehzadeler Belediyesinin hizmetlerini anlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Manisa Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan ile birlikte bugüne kadar hayata geçirdiğimiz birçok projeyi yerinde inceledik. Milletvekilimize yapmış olduğumuz projeleri tanıtarak, teknik özellikleri hakkında da gerekli bilgileri verdik. Belediye olarak her türlü imkânsızlıklara rağmen birçok projeyi hayata geçirerek mazeret üretmek yerine halkımıza en iyi şekilde hizmetler ürettik. Bugün de yaptığımız birçok projemizi bu şekilde tanıtıyoruz. Bilindiği gibi Hobi Bahçeleri projemiz Manisa’da ilk olan bir proje. Vatandaşlarımız buradan kiraladıkları Hobi Bahçeleri sayesinde günün tüm stres ve yorgunluğunu burada atıyorlar. Şuan bir kısım boş yerlerimiz mevcut dileyen vatandaşlarımız Belediyemize müracaat ederek, kiralama yapabilirler. Gezdiğimiz tesislerimizden Manisamıza artı bir değer katacak olan Şehzadeler Park projemizde de çalışmalarımızı büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah burayı da iki ay içerisinde açarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin tüm olumsuzluklara rağmen kısıtlı imkânlarla çok güzel projeleri hayata geçirdiğini ifade etti. Özellikle Şehzadeler Park projesinin Manisa’ya çok büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Özkan “Şehzadeler Belediyemizin yapmış olduğu birçok projeyi bugün gezerek görme fırsatımız oldu. Gerçektende Ömer Faruk Çelik Başkanımız, imkânsızlıklara rağmen birçok güzel projeyi halkımızın hizmetine sunmuş ve çok anlamlı projelere imza atmış. Bu nokta da kendisini ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Hobi Bahçeleri projesi Manisa’da ilk defa yapılan bir proje. Gerçektende Avrupa standartlarının üzerinde bir proje olmuş. Vatandaşlarımız günün tüm yorgunluğunu buralara gelerek buralarda atabiliyorlar. Kiraz Pazarı projesi de son derece önemli projelerden biri olmuş. Üreticilerimiz ürettikleri ürünleri bu Pazar sayesinde değerinde bu pazarda tüccarlara rahatlıkla satabiliyorlar. Şehzadeler Belediyesi birçok güzel projeyi halkımızın hizmetine sunmuş ve devam eden güzel projeleri de inceleme fırsatı bulduk. Karaağaçlı düğün salonu son derece modern bir tesis olmuş. İnşallah yakın zamanda birlikte bu güzel tesisin açılışının yapacağız. Ayrıca son derece güzel ve önemli olan Şehzadeler Park projesi, Manisamıza çok ayrı bir renk getirecektir. İçerisinde yapılan yapılar ile birlikte yerli yabancı birçok turisti şehrimize çekecektir. Burada kurulacak olan tematik parklarla birlikte çocuklar çok güzel vakitler geçirecekler aynı zamanda Minia Şehzadeler, Diaromik Mesir Müzesi ve Şehzade Figürleri parkıyla da tüm vatandaşlarımız tarihi daha yakından bilip görme imkânı yakalamış olacak. Tüm bu anlamlı hizmetleri Manisamıza kazandırmış olan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve tüm belediye çalışanlarına Manisa halkı adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İncelemeler esnasında Özkan’a Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve belediye teknik personelleri de eşlik ettiler.