AK Partili Özkan, toplu sünnet şölenine katıldı

Soma Belediyesi ilçede ihtiyaç sahiplerinin çocukları için toplu sünnet şöleni düzenledi. 18 çocuk düzenlenen sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımı atmanın sevincini yaşadı. Sünnet şöleni faytonlar eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. 13 Eylül Parkı’na kadar devam eden yürüyüşün ardından parkta tören düzenlendi. Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan ise "Bu sünnet merasimi ailelerine ve evlatlarına bereket getirsin inşallah. Türk milleti olarak sosyal bağları güçlü bir ülkeyiz. Ne zaman birbirimize ihtiyacımız olsa birlikte olmaya dayanışmaya hazırız. Devlet olarak sosyal yardımlarda dünyanın en büyük yardımlarını yapan ülke konumundayız. Başta Kızılayımız olmak üzere nerede bir insanlık dara düşse onların yanında olmaya devam eder. Bir erkek evladı için hayatın en anlamlı günleri sünnet, evlenme ve baba olmaktır. Soma Belediyemiz çok önemli bir hayra vesile oluyor. Hayatlarının en güzel ilk günlerini yaşamalarına sebep olacak. Rabbim aileleriyle birlikte huzur içinde yaşamalarını nasip etsin." dedi.

Törene Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan, vatandaşlar ve sünnet çocukları aileleri katıldı.