Ak Partili Özkan, yetim dostlarıyla iftarda buluştu

Soma Yetimleri Himaye Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği iftar programı düzenleyerek yetimleri, yetim dostları ve Somalılarla buluşturdu. Programın açılış konuşmasını yapan Dernek yönetim kurulu üyesi Egemen Bülent Türkmen, derneğin 6 yıl önce kurulduğunu ve şu ana kadar çok sayıda yetime kol kanat gererek çocukluğundan izdivacına kadar sahip çıktıklarını belirterek, "Bu sene itibarıyla 51 öğrencimize burs veriyoruz. Bununla kalmıyoruz, sosyal anlamda geziler ve piknikler düzenliyoruz. Biz dernekçilik değil aile mantığıyla hareket ederek yüreklere dokunuyoruz" dedi.

Türkmen’in ardından konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan, "Yetimleri Himaye Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz henüz 6 yıllık bir mazisi olmasına rağmen gerek yönetim kurulundaki arkadaşlarımız gerekse gönüllüler aracılığıyla çok güzel bir çalışma sergilediler. Soma kamuoyuna kendilerini kabul ettirdiler. Her ay 51 evladımıza düzenli olarak burs vermek onlarca yetim arkadaşlarımızın giyimden okul malzemelerine kadar ihtiyaçlarını karşılamak bunların yanında onlara sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak çok önemli bir faaliyet. Bu işe kendini adayan başta dernek başkanımız Fatma Gölükcü olmak üzere derneğin yönetim kurulu üyelerine ve tüm gönüllülerine kendi adıma şükranlarımız sunuyorum. Rabbim gayretlerini artırsın. Bizlerde bugüne kadar olduğu gibi Somalılar olarak bu derneğe destek olmaya onların faaliyetlerine yardımcı olmaya gayret edelim. Biliyoruz ve eminiz ki oraya verilen her kuruş hakkıyla yerini buluyor, bir yetimin derdine derman oluyor." ifadelerini kullandı.

Soma Belediyesi Gürmin Kültür Merkezi’ndeki programa AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, Dernek Başkanı Fatma Gölükcü, yetim dostları ve vatandaşlar katıldı.