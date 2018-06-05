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05 Haziran 2018 11:10

AK Parti’li Özkan’a Turgutlu’da büyük ilgi

AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’ne az bir süre kala ilçe ziyaretlerini sürdürdü.

AK Parti’li Özkan’a Turgutlu’da büyük ilgi

05 Haziran 2018 11:10

Manisa’nın Turgutlu ilçesini ziyaret eden Özkan, Turgutlu AK Parti Teşkilatı ile bir araya gelerek esnaf ziyareti yaptı.


Turgutlu AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Kazım Dilek ve yönetimi tarafından karşılanan Özkan, Turgutlu esnafını ziyaret etti. Turgutlu AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek ve eski ilçe başkanı Mürşid Gedizli ile birlikte esnafları ziyaret eden AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan, esnaflarla sohbet ederek AK Parti’ye destek istedi. Esnafların kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Özkan, seçimlere kısa bir zaman kaldığını ifade ederek bu süreçte AK Parti’nin başarısı için gece gündüz durmadan çalıştıklarını söyledi. Özkan, "AK Parti iktidarları şuana kadar yaptıkları ile kendini ispatlamıştır. Bundan sonrada aynı azim ve şevkle ülkemize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve partimizin de her zaman emrinde olacağız" dedi.


Turgutlu halkının büyük ilgisiyle karşılaşan Özkan, "Manisa’da esnaf ve vatandaş ziyaretlerimiz ile gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve inançla durmak yok yola devam inşallah. Bizleri gönülden ağırlayan Turgutlu halkımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Sabah saatlerinde başladığı Turgutlu ziyaretinin ardından gece saatlerinde de Soma’nın Turgutalp Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Özkan, Turgutalp’te de büyük ilgi gördü.




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