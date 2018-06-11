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11 Haziran 2018 10:48

AK Partili Özkan’dan huzurevi sakinlerine Kadir gecesi ziyareti

AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan Kadir Gecesi dolayısıyla Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret ederek ellerini öptü.

AK Partili Özkan’dan huzurevi sakinlerine Kadir gecesi ziyareti

11 Haziran 2018 10:48


AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları Kadir Gecesi yalnız bırakmadı. AK Partili Özkan ve partililer yaşlıları ziyaret ederek ellerini öptü. Yaşlılara karanfil vermeyi ihmal etmeyen Özkan, "Tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum, huzur içinde, sağlıklı ömürler diliyorum. Sizler başımızın tacısınız. Allah sağlık ve sıhhat versin. Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. Allah nice bayramlara birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kavuşmayı nasip etsin. Nice huzur dolu bayramlara birlikte kavuşalım. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.




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