AK Parti'li Palabıyık doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula'ya kazandırılan ve boru döşeme çalışmaları devam eden Doğalgaz hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Uzun yıllardır Kula'ya yapılması planlanan doğalgaz hattı ile ilgili başlatılan çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor. Çiftçiibrahim Mahallesi Kadılar mevkii ve Narınca Mahallesinde devam eden boru döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, doğalgaz hattı döşeme çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. 500 milyon TL'lik bir yatırım değeri olan ve ilçe merkezinin tümünü kapsayan 11 bin 92 konut, 4 bin 38 iş yerine doğalgaz dağıtım işi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, “Akhisar'dan başlayarak Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Kula'ya kadar uzanacak 128 kilometreyi geçen 16 inch çapında yüksek basınç doğal gaz çelik boru hattı sistemi doğal gaz boru hattının 500 milyon TL'lik bir yatırım değeri var. Geçtiğimiz dönemlerde bu hizmet, Kula'ya kazandırılmak istenilmiş, fakat ortaya çıkan sorunlar nedeniyle bir sonuca varılamamıştı. Nüfusu 20 bini aşan ilçelere doğalgaz hattının bağlanmasında bir sakınca olmadığı şeklindeki yönetmeliğin değişmesinin ardından partimiz il başkanlığı ve Milletvekillerimizle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Kula'ya kazandırdığımız hizmetlerin arasında doğalgaz hattını da ekleyebilmek adına çalışmalarımıza başladık ve çok şükür bizi mutlu eden sonuca ulaştık" dedi.