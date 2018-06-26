AK Parti’li vekillerden basın toplantısı

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından resmi olmayan sonuçlara göre yeni milletvekili seçilen Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kıvırcık Kaplan ve Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa’da seçimden başarıyla çıktıklarını belirterek, "81 milyon vatandaşımız ve coğrafyamız için hayırlı olan bir seçimi atlattık. Hamd olsun ki başta Genel Başkanımız ve ilk devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve millevekillerimizle AK Parti 81 milyonun her kesiminden oy alarak büyük bir başarıya hem Manisa’da hem de Türkiye’de adım attı. Seçim takvimi açıklandıktan sonra adaylarımız ilan edildikten sonra yaptığımız çalışmaları daha da hızlandırarak devam ettirdik. Hamd olsun ki milletimiz bize yine teveccüh gösterdi yine başarılı olduk. Biz inandık. Biz en az 5 milletvekili çıkaracağımızı ve 6. milletvekilinin hedefimiz olduğunu ve bunu başarabileceğimizi söylemiştik. Olmadı nasip değilmiş. Daha iyisi de olabilirdi" dedi.

Mersinli ayrıca seçim öncesi parti içinden ve parti dışından bası çevrelerce motivasyonlarının düşürülmeye çalışıldığını söyledi. Mersinli, "AK Parti milletin partisidir. Biz burada yaptıklarımızla milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Fakat parti içinden ya da dışından her hangi bir biçimde cümle kurup bizim motivasyonumuzu düşürüp bizi her hangi bir şekilde eksiye düşürmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Daha derli toplu olacağız. Önümüzde büyükşehir belediye seçimi var. Buraya da en sağlıklı şekilde hazırlanmak istiyoruz. Seçimden önce ’AK Parti 3 çıkarır. 3 buçuktan 4 çıkarır. 2 buçuktan 3 çıkarır’ diyenler bugün yanıldılar. Lütfen şapkalarını önlerine koysunlar motivasyonumuzu düşürücü bu şeylere izin vermesinler. Ya gitsinler sandıkta AK Parti’ye oy versinler, ya da çenelerini kapatıp defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok" diye konuştu.

Manisa’da milletvekili adaylarıyla birlikte seçim gününe kadar sahada çalışmalar yürüttüklerini söyleyen AK Parti Manisa 5. sıra Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Ben ve diğer bütün milletvekili adayı arkadaşlarımız Manisa’nın 17 ilçesini mahalle mahalle sokak sokak gezdiler. Hamd olsun karşılığını aldık. AK Parti Türkiye’nin bir başarı hikayesidir. Kurulduğundan bir yıl sonra iktidara gelen ve girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanan ve her girdiği seçime de favori olarak giren başka da bir parti dünyada da yoktur. Dünya siyaset literatürüne geçecek bir partidir. Tabi ki bunda milletimizin AK Parti’ye ve liderimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği teveccühün çok önemli bir yanı var. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’nin millete verdiği sözlerin takipçisi olmasının, verdiği sözleri tutmasının, tutamayacağı sözleri de vermemesinin çok önemi var" ifadelerini kullandı.

Özkan’ın ardından konuşan AK Parti Manisa 4. sıra Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Seçim sırasında 10 aday hiç bir sıralama durumuna bakmaksızın, enerjilerinin, güçlerinin ve davaya koyacakları hizmetin son damlasına kadar sahadaydık. Biz bu süreç boyunca gençlerimizin enerjisi, kadınlarımızın coşkusu, büyüklerimizin tecrübesiyle tüm Manisalıların gönlüne taht kurduk. 24 Haziran günü sandıklar açıldığında da Manisalı halkımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve milletvekili adaylarımıza gösterdiği teveccühün karşılığını almış olduk" dedi.

Seçim sonrası Manisalılara teşekkür eden AK Parti Manisa 3. sıra Milletvekili İsmail Bilen, "Aziz milletime ve Manisalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu seçim sadece bizim ülkemizin, devletimizin seçimi değildi. Bu seçim aynı zamanda mazlum milletlerin, gönül coğrafyamızda yaşayanların, Türkiye’den beklentileri olanların, ümmetin de seçimiydi. Görüyoruz ki 7 düvelin karşımızda terör örgütleriyle kurduğu şer ittifakının hayali gerçekleşmemiş oldu. Bahsettiğimiz kesimlerin de ümmetin, soydaşlarımızın ve aziz milletimizin de beklentileri gerçeklemiş oldu. Kazanan devletimiz ve milletimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

“Deryada nasıl pislik barınmazsa, bizim partimizde de hainlik yapacaklar varsa barınamazlar”

24 Haziran seçimleri için çalışan başta partililer olmak üzere herkese teşekkür eden AK Parti Manisa 2. sıra Milletvekili Uğur Aydemir ise seçim öncesi AK Parti’ye yönelik olumsuz söylemlerde bulunan kesimlere tepki gösterdi. Aydemir, “Herkese kapımız açık, herkes girebilir ama fitne çıkartanlar, hainlik yapanlar varsa artık bu partide yeri olmadığını görmelidir. Çünkü bizim partimiz deryadır. Deryada nasıl pislik barınmaz ise, bizim partimizde de hainlik yapacaklar varsa barınamazlar. Bunları sosyal medyada takip edip dikkate alanlar varsa belki moralleri bozulmuş olabilir. Sosyal medya ile siyaset yapılmıyor, onlara bakmasınlar. Seçim sonuçlarını veya sandıkların açılmasını beklemelerine gerek yok. Gerçeklerle bir an önce yüzleşmeleri gerekiyor” dedi.

“Kendi partinizin adayına ve kendi partinize sahip çıkmanız lazım”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa 1. sıra Milletvekili Murat Baybatur, güzel bir seçim olduğunu belirterek, Manisa’da da kazasız belasız seçimleri bitirdiklerini söyledi. Baybatur, “Herhangi bir problem ya da sıkıntı yaşanmadan herkes çalıştı. Milletvekillerimizin birinci sırasından onuncu sırasına kadar, il başkanımız, yönetimimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, sandık müşahidlerimize teşekkür ediyorum. Biz sadece iktidar olarak değil, muhalefetin de güçlü bir şekilde olması taraftarıyız. Herkesin kendi partisine, kendi değerlerine sahip çıkması taraftarıyız. Yani ana muhalefetin başta yaptığı gibi çevre mahallelerdeki ya da komşusundaki yangına kova kova su götürürken, kendi evinin yandığından haberi olmadığını görmemelerine üzülüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir duruş sergileyip daha farklı çalışmalar yapabilirdi ama ne yazık ki bir İYİ Parti’dir, bir HDP’dir derken Muharrem İnce’nin aldığı oy ile partinin aldığı oy ortadadır. Bu da insanlara şöyle bir mesaj veriyor; siyaset bir omurga ve duruş işidir. Eğer kendi partinizin adayı varsa kendi partinizin adayına ve kendi partinize sahip çıkmanız lazım. İçeriden veya dışarıdan siyasi mühendislik yapanlara tavsiyemiz, siz masa başında klimalı ortamlarda ya da işte deniz kenarlarında bu projeler üzerinde çalışmayın. Milletin içine karışın. Milletimiz ne diyor, ne anlatıyor bilin. Zaten onları dinledikten sonra doğruyu bulacaksınız” diye konuştu.

“CHP gibi her taraftan çatlak, patlak ses çıkan bir siyasi hareket değiliz”

Bir gazetecinin ‘Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceğine yönelik sorusuna yanıt veren Baybatur, “Biz bir strateji ve bir emir komuta içerisinde hareket eden siyasi partiyiz. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın bize talimatları ne ise onu yaparız. Bugün itibariyle yerel seçimleri konuşmak veya bunları kafalarda oluşturarak istenen niyetin çok iyi bir niyet olmadığı kanaatindeyim. Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Araya nifak sokmayacağız. Elbette ki yerel seçimlerde rekabetimiz olacaktır. Bu konuyla alakalı da belirli bir üslup içerisinde, belirli bir edep içerisinde rekabetimiz olacaktır. Biz hayırda yarışanlardanız. Önümüzdeki süreçte sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ne ise onu icra edeceğiz. Yani CHP gibi her taraftan çatlak, patlak ses çıkan bir siyasi hareket değiliz” dedi.

Toplantının sonunda partililer ve resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekili basına poz verdi.