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25 Aralık 2017 14:52

AK Partili vekillerden Sarıgöl ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatını ziyaret ederek yeni başkan Erdoğan Büyükdinç’e ’hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

AK Partili vekillerden Sarıgöl ziyareti

25 Aralık 2017 14:52


AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Sarıgöl’de ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Baybatur ve Bilen, yeni seçilen AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette konuşan Baybatur, mecliste ilk kez üzüm araştırma komisyonunun kurulduğunu belirterek, "Mecliste üzüm araştırma komisyonu kuruldu. Manisa için büyük bir şans. Biz başlattık. Muhalefet milletvekilleri de destek verdi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de destek verdi. Teşekkür ederim. Meclis çalışmalarına ara verdi. Mutlaka üzüm araştırma komisyon başkanı arkadaşımız İsmail Bilen olacak" dedi.


AK parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise, "Üzüm üreticilerimiz eskiden ’Bir dolara üzüm satalım, şapkamızı havaya atalım’ derlerdi. Yeri geldi 2 dolara, 2,5 dolara üzüm sattık arkadaşlar. Bu yıl gerekli çalışmalar yaparak ilk kez kuru üzüm alımlarında TMO devreye soktuk" dedi.




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