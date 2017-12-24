AK Partili vekillerden yoğun ilçe programı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa’nın Kula ilçesinde kongre süreçlerini tamamlayan AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatlarını ziyaret etti. Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan’ı tebrik eden Baybatur, “Kurulduğu günden buyana AK Parti hükümetlerinin yaptığı işlerde her zaman milletinin menfaatine ve huzuruna yönelik çalışmalar olmuştur. AK Parti siyaseti millete hizmet etmenin bir borç olduğunu bilen kadrolardan oluşmaktadır. Türkiye’yi her zaman büyük hizmetler yapan, ve başarıdan başarıya koşan bir partidir. AK Parti çok zor süreçlerden bugünlere gelmiştir. AK Parti kadroları 15 yıl boyunca enerjimizi aziz milletimizin geleceği için sarf ettik. Bundan sonra da milletimize hizmet etmeye var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

AK Partili Baybatur ve Bilen daha sonra Selendi ilçesini ziyaret ederek AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. Burada konuşan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bize her zaman en çok destek veren ilçemiz Selendi. Ancak araya fitneciler girince bazı aksaklıklar yaşıyoruz. Belediyeyi kaybediyoruz. O fitnecileri aradan çekersek başarıyı elde ederiz. AK Parti’de kişilere özel siyaset yapma tarzı yok. Biz dava adamlarıyız adamlığımız kaybedebilir ancak davamızı asla kaybetmemeliyiz. Ülkenin kaderine yönelik, devletin bekasına yönelik, projeler üretmeliyiz. Bunun için gayreti performansı elimizden geldiği kadar yapmalıyız" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Selendiler tarafından beklenen yüksek okul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baybatur, geçtiğimiz aylarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi’yi makamında ziyaret ettiklerini ve Çelebi’nin yüksel okul binasının yaptırılması halinde okulu açacaklarını hatırlattı. Baybatur, "Burada şimdi ambiane tabirle eşeği yokuşa sürüyorlar. Selendi Belediye Başkanları doğru konuşmuyorlar. Eşeği yokuşa sürerek olmaz bu iş. Biz ısrarla söylüyoruz; biz iktidar partisiyiz, biz bugün söylediğimizin ve verdiğimiz sözümüzün arkasındayız. Biz ne aldanan ne de aldatan olacağız. Biz bu Selendili hemşerilerimizi aldatma derinde değiliz. Bugüne kadar ne sözü verdiysek hizmetleri yaptık. Bu kadar açık ve net söylüyorum, vaat ettikleri binayı yapsınlar, Rektör beyin de sözü var. Biz de iktidar partisi milletvekilleri olarak, bu işi takip ediyoruz. Bu yüksek okulun açılmasını biz istiyoruz. Üniversitenin imkanı yok buraya bina yapmaya. Ben üniversiteden bunu bekleyemem. Herkes kendi sözünü tutsun. Arsa sahibi hacı amca tutumu sözünü tuttu. Rektör sözünü tutuyor mu, tutuyor. İktidar partisi olarak biz tutuyor muyuz sözümüzü? Bu arkadaşlar sözünü tutsunlar yüksek okulun levhasını asalım" dedi.