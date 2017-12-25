AK Partili Yavaş’tan ilk basın toplantısı

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Aynil Yavaş atandı. Yavaş düzenlenen basın toplantısıyla görevi eski başkan Rukiye Yaver’den devraldı. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yavaş’a yeni görevinde başarılar dileyerek “Aynil hanımdan AK Parti teşkilatı olarak çok güzel işler başaracağına inanıyoruz. AK Parti’nin geçmişine ve geleceğine uygun birini seçtiğimize inanıyorum. Manisa adına çok başarılı olacaktır. Ben ve yönetimim her zaman yanında olacağız" dedi. AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ise AK Parti’de görev yapmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, “AK Parti kadın hareketinin en üst düzeyde olduğu bir partidir. Ana kademeyi bir uçak olarak düşünürsek sağ ve sol kanatları kadın kolları ve gençlik kollarıdır. Bu bir ekip işidir. Durmak yok hep beraber kepi halinde çalışacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Mersinli’den kongre açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İl Kongresi ile AK Parti Yunusemre ilçe başkanlığına yapılacak olan atamayla ilgili açıklamada bulundu. İl kongresiyle ilgili tarihin ocak ayı sonunda alacaklarını vurgulayan Mersinli, “Büyükşehir olmayan 51 ilden 20’sinde il kongresini yaptık. Türkiye genelinde yaklaşık kongre sürecini tamamlamayan 205 ilçemiz var. Bazı illerde hiç ilçe kongreleri başlamadı İzmir gibi, Ankara gibi, İstanbul gibi. Aydın’da yeni başlayacak. Bazı vilayetlerimizde yeni başlayacağız. Sanırım 25-26 Ocakta’ki il başkanları toplantısında kongre tarihi alırız diye düşünüyorum. Bizimki de Şubat ayı içerisinde olur" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde istifa eden AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci’nin yerine yılbaşından sonra atamanın yapılacağını kaydeden Mersinli, “Şuanda arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda 25 kişilik yönetim kurulu üyelerim Zafer beyle beraber istifa etti. Nasip olursa yılbaşından sonra yeni bir temayül yapacağız. Yılbaşından hemen sonra bir ilçe başkanı ve ilçe yönetimi oluşacak Allah nasip ederse” diye konuştu.