AK Parti’liler Sarıgöl’de iftarda buluştu

İftara katılan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Manisa’da inşallah yüzde 50+1’in üzerinde hem milletvekillerimiz için hem de ilk defa seçeceğimiz Cumhurbaşkanımız için sonuç alacağız diye düşünüyorum" dedi.

Sarıgöl AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Kapalı Pazaryerinde iftar verildi. İftara AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mersinli ve Aydemir iftar öncesi tüm masaları dolaşarak vatandaşlarla tokalaşıp hal hatır sordu. İftara yaklaşık bin kişilik bir katılım sağlandığı öğrenildi.

AK Parti’nin Manisa’da 10 milletvekili adayının da birbirinden kıymetli olduğunu kaydeden Mersinli iftar öncesinde yaptığı değerlendirmede, “Adaylarımız çalışmalarına gündüz 11.00-12.00 gibi başlayıp gece sahur vaktine kadar çalışmalarına devam ediyorlar. 24 Haziran’a kadar bu şekilde devam edecek. 24 Haziran’da da sandık görevlileri ve müşahitlerimiz görevlerini yerine getirecekler. Cumhurbaşkanımıza ve halkımıza olan sorumluluğumuzu Manisa teşkilatı ve adaylarımız olarak yerine getirip Manisa’da inşallah yüzde 50+1’in üzerinde hem milletvekillerimiz için hem de ilk defa seçeceğimiz Cumhurbaşkanımız için sonuç alacağız diye düşünüyorum. Sarıgöl’de de bundan sonraki süreçte de yerel seçimde de çok yoğun bir tempoda çalışacağız. Teşkilatımız alanda, tek parti olduğumuzu en güzel şekilde yansıtıyorlar” dedi.

Mersinli iftarda partililerle ve vatandaşlara yaptığı konuşmasında ise şunları söyledi: “Önümüzde bir genel seçimler var. Çok yoğun bir tempoda 10 adayımızla birlikte teşkilatlarımız genel merkezimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde sahalardayız. Çok yoğun bir koşuşturma içerisindeyiz. Teşkilat mensuplarımızdan ve Sarıgöllü hemşehrilerimizden çok büyük bir destek istiyorum. Önümüzde bu seçimler kadar söylenecek çok fazla bir şey yok. Yaşanan sıkıntıları, coğrafyamızın yaşadığı sıkıntıları, ülkemizin yaşadığı sıkıntıları hep beraber görüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü hükümet ve güçlü meclis formülüyle bütün bu sıkıntıları aşıp 2023’te çok güçlü bir Türkiye ortaya koyacağız sizlerin de desteğiyle. Vakit Sarıgöl vakti, vakit Türkiye vakti, vakit Manisa vakti.”

AK Parti Manisa Milletvekili ve 2. sıra milletvekili adayı Uğur Aydemir ise Avrupa devletlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için konuşma izni vermezken, CHP ve PKK için miting izni verdiğine dikkat çekerek Avrupa’nın ikiyülülüğünün bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç de iftara katılan herkese teşekkür ederek hem 24 Haziran seçimlerinde hem de yerel seçimlerde AK Parti olarak başarılı olacaklarını belirtti.