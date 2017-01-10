AK Partililer yaban hayatını unutmadı

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy ve Yönetim Kurulu Üyeleri kış aylarında sahipsiz köpek, kedi ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy ve yönetim Kurulu üyeleri aralarında oluşturdukları fon ile aldıkları çeşitli yiyecekleri doğada yiyecek sıkıntısı çeken can dostları için ormanlık alana bıraktı. Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy yaptığı açıklamada, "Dağlar karla kaplı, havalar çok soğuk. Bu nedenle doğada yaşayan hayvanlar için yönetim kurulu arkadaşlarımızla sahipsiz hayvanların yemeleri için doğaya yem, ekmek, tavuk etleri, kemikler bırakarak doğada yaşayan hayvanlarımızı beslemeyi amaçladık. Her hafta kış boyunca doğaya yiyecek bırakacağız." dedi.