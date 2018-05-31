AK Parti’nin adayı Özkan çalışmalarını Demirci’de sürdürdü

Mehmet Ali Özkan, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Soma’dan başlattığı çalışmalarını Manisa geneline taşıdı.

Kırkağaç ilçesinin ardından Demirci’de vatandaşlarla ve esnaflarla buluşan Özkan ve beraberindeki partililer, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar tarafından karşılandı. Özkan, ilk ziyaretini Demirci AK Parti İlçe Teşkilatına gerçekleştirerek Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar ve partililerle bir araya geldi. Ardından Demirci esnafıyla ve Mahmutlar Mahallesi sakinleriyle kucaklaşan Özkan, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak AK Parti’ye destek istedi.

AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, Demirci ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Selami Selçuk’u da makamında ziyaret etti.

Mehmet Ali Özkan, çalışmalarında Demirci Belediye Başkanı Selçuk’a sonsuz başarı dileklerinde bulundu. Başkan Selami Selçuk ise AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan’a seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Son olarak Demirci Belediyesi’nin ilçede düzenlediği iftar programına konuk olan AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile birlikte halkı selamladı.

Demircililerin samimi ilgileriyle karşılandıklarını belirten AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan, "Demirci halkı adeta AK Parti’yi bağrına basmış, bize gösterdikleri ilgi alaka güleryüz ve samimiyetlerinden anlıyoruz ki, Demirci evelallah sonuna kadar devam diyor" ifadelerini kullandı.