AK Parti’nin genç milletvekili adayları kapı kapı dolaşıyor

24 Haziran seçimleri kapsamında Manisa’da AK Parti’nin 30 yaşındaki 8. sıra milletvekili adayı Mehmet Sencer Türkmen Gördes ilçesinde, 20 yaşındaki 9. sıra milletvekili adayı Samed Zenginoğlu ise Saruhanlı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istedi. AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Sencer Türkmen, Gördes’te esnaf ziyareti yaptı. Yoğun ilgiyle karşılanan Sencer, Gördeslilerden AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi. Milletvekili adayı Türkmen, "24 Haziran seçimlerinden Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız. Muhalefet artık ne diyeceğini bilmiyor. Ortaya koydukları bir proje bile yok. Varsa yoksa intikam alma peşindeler. Projeleri durduracaklarını söyleyip ülkemizin AK Parti ile devam eden yükselişini durdurmak istiyorlar. Milletimiz bunlara fırsat vermez Allah’ın izniyle" dedi.

Türkmen’e Gördes ziyaretinde, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Temel ve Kadın Kolları İlçe Başkanı Seher Eren eşlik etti.

20 yaşındaki aday Saruhanlı’da destek istedi

Saruhanlı ilçesini ziyaret eden 20 yaşındaki AK Parti Manisa Milletvekili adayı Samed Zenginoğlu, esnafla buluşarak İshakçelebi Mahallesi’nde belediyenin düzenlediği iftar programına katıldı. Zenginoğlu, daha sonra Apak Mahallesine geçerek, seçim çalışmalarına burada devam etti. Zenginoğlu, Apak’ta yaptığı meydan konuşmasında, "Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda hep beraber çıktığımız bu yolculuğu, inşallah, hayırlısıyla menziline ulaştıracağız" dedi. Konuşmasında gençlere de çağrıda bulunan Zenginoğlu, gençlerin siyasette yer alması gerektiğini ifade ederek, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hep beraber ulaşacağız. Bunun için ben, benim gibi genç olan tüm kardeşlerimi siyasete davet ediyorum. Vakit Türkiye vakti, vakit Saruhanlı vakti" dedi.

Zenginoğlu’nun seçim çalışmasında Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayalar ve teşkilat mensupları da yer aldı.