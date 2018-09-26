Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan halk otobüsleri de etkilendi

Manisa Denetimli Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı "UKOME'den yüzde 13 gibi, halkımızı üzmeden, maliyetin yarısı kadar fiyat ayarlaması talep ettik" dedi.

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan şehir için halk otobüsleri de etkilendi. Gerek akaryakıt fiyatlarındaki gerekse yedek parça fiyatlarındaki artışlardan dolayı zam talep ettiklerini söyleyen Manisa Denetimli Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, "En son ocak ayında ücretlere zam almıştık. Fakat o günlerde akaryakıt 4 lira 70 kuruştu. Geçen zaman içerisinde ülkemizde de ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Dövizdeki hareketler her şeye yansıdığı gibi önce akaryakıta sonra yedek parçaya yansıdı. Lastiklerde ve yedek parçalarda olağan üstü fiyat artışları var. En büyük giderimiz yakıt. Yüzde 30-32 civarında mazotta artış var. Bu da bizi günden güne çok etkilemekte ve iş yapmakta çok zorlanıyoruz. Bu yüzden bizim giderlerimiz yüzde 40 oranında arttı ama bizim de UKOME'den belediyemizden yüzde 13 gibi halkımızı üzmeden maliyetin yarısı kadar fiyat ayarlaması talep ettik. Önümüzdeki günlerde değerlendirileceği söylendi. Manisa merkez olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe kooperatifler aynı sıkıntıyı yaşıyor. Hepsi de maliyet artışında eziliyor" dedi.

"Ücretsiz olayında çok suiistimal var"

65 yaş üzeri ve engelli yolcuların ücretsiz seyahat ettikleri uygulamada suiistimal olduğunu ve yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Akatmacı, "Ücretsiz olayında çok suiistimal var. Her platformda anlatıyoruz ama başarılı olamadık. Taşıdığımız yolcuların yüzde 20'si ücretsiz. Yüzde 40 engelli ve 65 yaş. Bizim aracımızın bir tanesi ayda 4 bin liralık yaşlı ve engelli taşıyor ama bizim aracımız bin lira alıyor. O da bir iki ay geriden geliyor. O bin lirayı da iki arkadaş bölünüyor. İki ortak araçlarımız. Gerçekten hak ettiğinin 5'te 1'ini alıyor. Bununla ilgili bir düzenleme talep ediyoruz. En azından kart yüklemelerinin yarısı devlet tarafından yapılmasını istiyoruz. Yarısını da biz karşılayalım" diye konuştu.

Manisa'da özellikle iş çıkış saatlerinde Karaköy Mahallesinde yaşanan trafik sıkışıklığına dikkat çeken Akatmacı, batı yönüne giden sürücülerden Mimar Sinan Bulvarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Batıya doğru giderken Sultan önü ve İbrahim Gökçen Bulvarı çok açık. İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinden Öğretmenevi kavşağından Mimar Sinan Bulvarına geçerse sürücülerimiz daha rahat edeceklerdir. Karaköy daha yoğun. Çarşı tarafındaki sürücüler Karaköy Mahallesine gireceğine diğer alternatif güzergahları tercih ederlerse hem trafik daha rahat akacaktır hem de bizim yolcularımız otobüste vakit kaybetmeyecektir" ifadelerini kullandı.