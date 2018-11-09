Akbaş'dan duygulandıran ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Yunusemre ilçesinde Evde Bakım Hizmeti alan Muzaffer Eser'i evinde ziyaret etti. Evde bakım hizmetleri için ikamet ettikleri Köprübaşı ilçesinden Manisa'ya geldiklerini belirten Eser ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyet dolayısıyla Akbaş'a teşekkür ederken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de uzun yıllar boyunca Manisa'ya hizmetler vermesi için dua etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürü Fisun Mersinli ile birlikte Yunusemre ilçesinde evde bakım hizmeti alan Muzaffer Eser'i ziyaret etti. Nisan ayında geçirdiği ayak ampütasyonunun ardından Mayıs ayında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri ekibi, Muzaffer Eser'in tedavisine yardımcı olmaya başladı. Muzaffer Eser'in kızları Ayşe Eser ve Fatma Doğan; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Evde Bakım Hizmetleri dolayısıyla ikamet ettikleri Köprübaşı ilçesinden Manisa'ya taşındıklarını ifade etti. Güler yüzlü personellerin hem tedavi sürecinde hem de moral olarak iyi geldiğini belirten Eser ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibinin profesyonel desteğiyle tedavinin günden güne iyiye gittiğini belirten Fatma Doğan, “Evde Bakım Hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz. Babamın ameliyatı sonrasında pansuman yapmayı biz de öğrendik. Fakat bu konunun profesyonel ellerle yapılması daha iyi oluyor. Gerek ihtiyaç duyduğumuzda hasta nakil ambulansı, gerekse tedavinin seyrinin günden güne ilerlemesi, bizleri oldukça mutlu etti. Aslında biz, Köprübaşı ilçesinde yaşıyoruz. Evde bakım hizmetleri için Manisa'ya geldik. Görevli personellerimiz çok güler yüzlü, arkadaşları görünce babamızın da morali yükseliyor. Biz önce sizlere, sonra da bu hizmetleri kazandırdığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. İnşallah, Başkan Cengiz Ergün'ün uzun yıllar daha Manisa'ya hizmet vermesini diliyoruz” diye konuştu.