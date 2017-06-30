Akhisar Açık Cezaevi’nde 20 hükümlü girişimcilik belgesi aldı

Akhisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda 25-28 Mart 2017 tarihleri arasında yapılan girişimcilik kursu tamamlandı. Eğitmen Utku Yılmazer tarafından gerçekleştirilen 32 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifikaları Kurum Müdürü Mahmut Okumuş ve Kurum İdare Memuru Talha Altan tarafından verildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Kurum Müdürü Mahmut Okumuş, "Salıverilme sonrası hayatında topluma, çevresine ve ailesine faydalı olacağına inandığımız 20 hükümlümüze sonraki hayatında başarılar diliyorum. Dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımları için bu eğitimin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Eminim ki bazılarınız iyi bir esnaf, iyi bir yurttaş olmak için var gücünüzle çalışacaksınız. Sizlerin hayallerini gerçekleştirmesi ve topluma faydalı olması bizi memnun edecektir.” dedi.