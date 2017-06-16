Akhisar Belediyespor 3 Temmuz’da topbaşı yapacak

Yeşil-siyahlı oyuncular ilk hafta test ve sağlık kontrolleri ile geçirmeyi planlarken ardından yurt içinde kamp yapacak. Takımın tam kadro 3 Temmuz’da yeni sezon hazırlıkları için Akhisar’da toplanacağını belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, “11 Ağustos’ta başlayacak olan 2017-2018 sezonunu öncesi oyuncularımız tesislerimizde toplanacak. Burada yapılacak olan bazı test ve sağlık kontrolleri ardından 9 ile 19 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da ve 3 günlük aranın ardından da 22 Temmuz ile 1 Ağustos 2017 tarihleri arasında Avusturya’da kamp yapacağız. Son olarak takımımız liglerin başlayacağı tarihe kadar Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde son çalışmalarını yapacaktır. Bu süre zarfı içerisinde hazırlık maçı için görüştüğümüz kulüpler var cevap bekliyoruz” dedi.