Akhisar Belediyespor Daniel Larsson’u transfer etti

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, devre arası transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı Olcan Adın’ın ardından Daniel Larsson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer sezonuna hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, İsveç uyruklu 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Larsson ile Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar ve Harun Eryüksel’in katılımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü oyuncu Daniel Larsson son iki sezondur Süper Lig’de Gaziantepspor forması ile 46 maçta 4 gol kaydederken, 4 de asist yaptı. Transferi teknik heyetin raporu dahilinde yaptıklarının altını çizen Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, hayırlı olmasını dilerken transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.