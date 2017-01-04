Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:09

Akhisar Belediyespor, Enoch Kofi Adu’yu transfer etti

Akhisar Belediyespor, Enoch Kofi Adu’yu transfer etti

04 Ocak 2017 15:09

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Akhisar Belediyespor, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Manisa ekibi, Ganalı ön libero Enoch Kofi Adu’yu kadrosuna dahil etti.
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Akhisar Belediyespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Akhisar Belediyespor; Daniel Larsson, Olcan Adın ve Miral Samardzic’in ardından Gana’lı ön libero Enoch Kofi Adu’yu da renklerine bağladı.
İsveç 1. Lig ekiplerinden Malmö forması giyen Adu, kendisini 3,5 yıllığına Akhisar Belediyespor’a bağlayan imzayı attı. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyesi Harun Eryüksel’in hazır bulunduğu törende, Adu sözleşmeyi imzaladı.
26 yaşındaki Enoch Kofi Adu, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde de 18 karşılaşmada forma giydi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
12
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    0°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç