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24 Aralık 2016 22:08

Akhisar Belediyespor evinde Türk Telekom’u rahat geçti

Akhisar Belediyespor evinde Türk Telekom’u rahat geçti

24 Aralık 2016 22:08

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Akhisar Belediyespor konuk ettiği Türk Telekom’u 83-75 yendi.
İlk çeyrekte rakibine 14 sayı atan ev sahibi ekip periyodu 30-24 önde kapatırken, soyunma odasına ise 49-24 önde gitti. İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip Türk Telekom üçüncü çeyrekte 17-23 üstünlük sağlasa da ev sahibi ekip yeşil-siyahlılar karşılaşmayı 83-75 önde kapattı.
Murat Ciner’in başhakemliğini yaptığı karşılaşmada Akhisar Belediyespor’da David Tyler 23 sayı ile skorer oyuncu olurken konuk ekipte Eugene Nathaniel ise 24 sayı ile skorer oyuncu oldu.



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