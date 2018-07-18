Akhisar Belediyespor, Josue Filipe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Daha önce Süper Lig’de Bursaspor, Galatasaray ve son olarak Osmanlıspor formaları giyen deneyimli on numara, geçtiğimiz sezonun devre arasında Osmanlıspor ile yollarını ayırmıştı. Bonservisini elinde bulunduran 27 yaşındaki oyuncu, 2 yıllığına kendisini yeşil-siyahlı renklere bağladı.

Kariyerinde Porto, Dragon Force, Covilha, Penafiel, VVV Venlo, Paços Ferreira, Bursaspor, Braga, Galatasaray ve Osmanlıspor olan Josue, çıktığı 249 karşılaşmada 30 gol ve 35 asist kaydetti.

Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreni ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Gerçekten ihtiyacımız olan birikimli bir oyuncu, daha önce Türkiye’de de Bursaspor, Galatasaray ve Osmanlıspor’da oynadı. İnşallah biz de başarılı olacağına inanıyoruz, 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hem kulübümüze hem de camiamıza hayırlı olur inşallah” dedi.

Kamp programını da değerlendiren Eryüksel, “Erzurum kampımız tamamlandı, yarın Avusturya’ya gidiyoruz. 10 gün oradayız, ay sonunda burada toplanacağız ve Süper Kupa’ya hazırlığımızı yapacağız. Sonra da hayırlısıyla lige başlayacağız” dedi.

"Bilet fiyatlarımız çok uygun"

Öte yandan kombine bilet fiyatları hakkında da açıklamalarda bulunan Eryüksel, “Bilet fiyatları açıklandı, bilet fiyatlarımız çok uygun. Buradaki polemik olmasın diye söyleyeyim biz bilet fiyatlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz. Açıkladığımız şekilde başlayacağız. Bize burada bir maçın maliyeti 120 bin TL, bu da minimum olanıdır. Burada bütün tribünler dolu olsa 10 TL’ye satsan onu karşılamıyor. Yani bir kar peşinde değiliz, normal harcadığımız paraları getirmek istiyoruz. 6 senedir bunları kulübün cebinden harcıyorduk. Bundan sonra en azından cebinden harcadığı parayı biz taraftarımızdan elde edelim, herhangi fazla bir para veya kar peşinde değiliz. Bunun da bilinmesi lazım. UEFA maçları bu kombine içerisinde değil çünkü formatları farklı. Bizler fahiş fiyat koymadan en uygun bir şekilde insanlarımızın rahatlıkla ödeyip alabileceği şekilde fiyatlar olacaktır” dedi.

Rodallega ile ilgili transfer haberlerini de yalanlayan Eryüksel kesinlikle böyle bir durum olmadığını şuanda bir kulübü ve sözleşmesi olduğunu ifade ederek Rodallega ile ilgilenmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Filipe: "Yarın kampa katılacağım"

4 buçuk yıldır Türkiye’de futbol oynadığını ve Süper Lig’i de çok iyi bildiğini kaydeden Josue Filipe ise yaptığı açıklamada, “Bana bu şansı veren başta başkanımıza ve tüm yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Akhisar şehrine de teşekkür etmek istiyorum, çünkü sabahtan beri beni çok iyi karşıladılar. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi bana düşen çalışmalara hemen başlamak ve zaten yarın da hemen takıma katılıp kampa katılacağım. Elimizden geleni yapıp Süper Kupa maçına hazır olacağız” dedi.